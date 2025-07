Metro od čtvrtka nepojede tak, jak jsou lidé zvyklí. V plánu jsou dvě výluky

První výluka mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice začne již zítra a potrvá dva dny. "Z důvodu opravy trati metra dochází od čtvrtka 3. července 2025 (od zahájení provozu) do pátku 4. července 2025 (do ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu metra na části trasy C," uvedl dopravní podnik na webu.

V úseku bude zavedena náhradní doprava ve formě autobusové linky XC. Alternativou k ní má být tramvajová linka číslo 36, která pojede z Vozovny Pankrác přes Pražského povstání, Náměstí Bratří Synků, I. P. Pavlova, Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Masarykovo nádraží, Florenc, Palmovku a Kobylisy na Vozovnu Kobylisy. Zrušena bude tramvajová linka 24.

O víkendu naváže druhá dvoudenní výluka mezi stanicemi I. P. Pavlova a Nádraží Holešovice. "Z důvodu opravy trati metra dochází od soboty 5. července 2025 (od zahájení provozu) do neděle 6. července 2025 (do ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu metra na části trasy C," sdělil dopravce.

V provozu budou opět autobusová linka XC i tramvajová linka 36, která tentokrát pojede ze stanice Zvonařka přes I. P. Pavlova, Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Masarykovo nádraží, Florenc, Palmovku a Kobylisy do Vozovny Kobylisy.