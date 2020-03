Zeman vyzval veřejnost, aby situaci nezlehčovala. Sám roušku neměl

"Před 14 dny jsem poprvé vydal veřejné prohlášení k epidemii koronaviru," těmito slovy začala hlava českého státu svůj státnický proslov. Roušku, jíž bude od dnešní půlnoci povinné nosit, zřejmě zapomněl, anebo nechal doma. Zeman informoval, že česká vláda má plnou podporu ve svých opatřeních. I tak ale varoval před případnou panikou vzhledem k tomu, že s rostoucím počtem infikovaných nelze vyloučit, že půjdou ruku v ruce i první smrtelné případy. Na druhou stranu už máme i uzdravené.

Pak český prezident požádal občany, aby se vyhnuli dvěma extrémům, jimiž jsou bagatelizace a hysterie. "Jakýsi divadelní principál nedávno prohlásil, že koronavirus je jenom lehká chřipka, a kritizoval opatření vlády," zlobil se Zeman. Zřejmě narážel na Jana Hrušinského, který se za své nešťastné vyjádření později omluvil.

Dobře ale není ani propadat panice a strachu, který nás oslabuje. Musíme být odvážní. Současnou situaci konzultoval Zeman se současným i bývalým ministrem zdravotnictví. Ti si postěžovali na výrazný nedodstatek zdravotnických prostředků. Proto také prezident poděkoval Čínské lidové republice, která nám jako jediná země poskytla pomocnou ruku. "Už jsme poslali sedm letadel. Pokud jsem dobře informován, tak první dodávka testovacích přípravků již dorazila do ČR. K dispozici je i Ruslan, velkokapacitní letadlo, které bude tuto pomoc zajišťovat v budoucnu," nešetřil Zeman optimismem.

Opozice by měla po dobu karantény mlčet!

Zeman se vyjadřoval i k chování současné opozice, která by podle jeho názoru měla alespoň po dobu karantény "mlčet". On sám ze své zkušenosti předsedy opoziční strany v době ekonomické krize ví, že když teče do lodi voda, tak musí všichni k pumpám. Pak se český prezident pustil i do novinářských komentátorů, kteří "poštěkávají" a "vřeští". Vyzval proto občany k tomu, aby si jich nevšímali, a větší pozornost věnovali radám odborníků, kteří jim mohou pomoci.

Aby ale jenom nekritizoval, poděkoval prezident spontánním aktivitám dobrovolníků pomáhajícím důchodcům, anebo rodinám s dětmi, které nemá kdo pohlídat, a medikům, kteří se dobrovolně upisují službám v nemocnicích. Z těch by si příklad mohli vzít i herci namísto toho, aby naříkali, že nemají kšefty. Mohli by třeba navštívit domovy důchodců a přinést tam trochu radosti.

"Vážení a milí, na závěr vám přeji, abychom se měli rádi, abychom k sobě byli laskaví a vstřícní. Pomáhejme jeden druhému a dokažme v této těžké době svojí lidskost. Děkuji vám za vaší pozornost a nashledanou v lepších časech," těmito slovy zakončil český prezident Miloš Zeman svůj projev.