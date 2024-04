Zeman po propuštění z Motola podpořil svého favorita na Slovensku

Podporu předsedovi Národní rady vyjádřil v samém závěru rozhovoru. "Pozdravujte Petera Pellegriniho, že mu držím všechny čtyři palce," prohlásil Zeman, s nímž diskutoval současný slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD).

Fico v úvodu pořadu popřál Zemanovi jen to nejlepší. "Vím, že máš velmi silný kořen a doufám, že za několik dní budeš opět v té kondici, v jaké jsem tě viděl v Praze," vzkázal. Bývalý český prezident poděkoval jemu i všem lidem na Slovensku za přání brzkého uzdravení. Poznamenal také, že by bylo směšné, pokud by předstíral, že je v plné formě.

Zeman během rozhovoru kritizoval Evropskou unii, která má podle něj skvělé nápady, ale mizerně je převádí do reality. "EU je dnes podle mého názoru ovládaná dobře placenými úředníky, kteří propadli novému náboženství. Jmenuje se Green Deal. Pokud toto nezměníme, tak si zničíme zemědělství, energetiku a automobilový průmysl," prohlásil.

K sobotnímu druhému kolu se ve čtvrtek vyjádřil i úřadující český prezident Petr Pavel. "O víkendu jdou naši sousedé Slováci k prezidentským volbám, v duchu dobrých mravů nevměšování se do voleb jim popřeju hlavně šťastnou ruku!" napsal na sociální síti X.

Podle průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza by druhé kolo prezidentské volby vyhrál Pellegrini se ziskem 50,8 procenta hlasů. Šetření agentury NMS Market Research pro deník Sme určilo jako vítěze Korčoka s podporou 51,7 procenta hlasů. Sběr dat v případě obou průzkumů se konal od 28. března do 2. dubna na vzorku lehce přes tisíc respondentů.

Kampaň před druhým kolem mohli oba kandidáti vést do středy. Dnes pak začalo volební moratorium, které potrvá až do konce hlasování. To je naplánované na sobotu 6. dubna. Funkční období končící prezidentky Zuzany Čaputové skončí 15. června.