Opozice neprosadila ani schůzi o diskutované emisní normě Euro 7

Vyšetřovat válečné zločiny na Ukrajině bude moci až 15 příslušníků Vojenské policie, schválila dnes vláda. Vyplývá to z výsledků zasedání, které ČTK poskytl úřad vlády. Český příspěvek do vyšetřovacího týmu Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) budou muset povolit ještě poslanci a senátoři. Na návrh ministryně obrany Jany Černochové (ODS) kabinet také podpořil plán, aby mohly být do Nigeru vyslány až dvě desítky příslušníků speciálních sil. V zemi by působili jako poradci.