Peterková odmítá vinu za šíření poplašné zprávy o úmrtích seniorů po očkování

Letos nebude moci z finančních důvodů ve školní jídelně obědvat podle neziskové organizace Women for Women (W4W) každé šesté dítě, v roce 2022 to přitom byl každý osmý školák. Organizace, která dětem poskytuje prostřednictvím projektu W4W: Obědy pro dětistravu zdarma, očekává, že letos bude polední jídla hradit až 20.000 školákům. Organizace W4W to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě.