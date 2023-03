Petr Pavel přišel na premiéru inscenace Naši furianti do Národního divadla

Petr Pavel dnes vstoupil do divadla hlavním vchodem, kterým přicházejí všichni diváci. Společně s manželkou ho přivítal generální ředitel Národního divadla Jan Burian. Pro prezidenta je pak v historické budově Národního divadla k dispozici samostatný vchod – kočárový vjezd, samostatné slavnostní schodiště a celý císařský trakt – dámský salonek, pánský salonek, samostatný bar v předpokoji. V hledišti přímo nad jevištěm je slavnostní prezidentská lóže.

"Příchod prezidenta do hlediště je před začátkem představení oznamován slavnostními fanfárami z opery Libuše. Může následovat podle zvyku státní hymna. Z lóže může být umístěna prezidentská standarta," řekl ČTK mluvčí ND Tomáš Staněk. Takové pocty budou Pavlovi případně náležet po jeho inauguraci hlavou státu.

Staněk připomněl, že pozvánky do prezidentské kanceláře chodí na každou premiéru a slavnostní koncerty u příležitosti významných svátků. Návštěv úřadujících prezidentů jsme na inscenacích Národního divadla v posledních letech moc neužili, doplnil. ND poskytlo ČTK přehled návštěv prezidentů České republiky i Československa od roku jeho vzniku. Uvádí ale, že žádná ucelená evidence prezidentských návštěv v ND se nevedla. Dokládají je mimo jiné fotografie z archivu ČTK. Přehled tedy není ani u jednoho z prezidentů kompletní.

Tomáš Garrigue Masaryk poprvé jako prezident navštívil historickou budovu ND 22. prosince 1918, hrála se Libuše na počest přítomnosti prvního prezidenta československé republiky. Za svůj mandát ND navštívil Masaryk desetkrát. Návštěvy Edvarda Beneše má ND detailně evidované, jsou jich přes čtyři desítky za obě prezidentská období. První byla 8. ledna 1936 Prodaná nevěsta, slavnostní představení na počest nově zvoleného prezidenta.

Emil Hácha měl v prosinci roku 1938 také slavnostní představení na svou počest. Poté se zúčastnil třeba v roce 1940 inscenace Orfeus a Euridyka "na počest 51. narozenin Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera", jak uvádí archiv ND, a v témže roce ještě Prodané nevěsty hrané na počest návštěvy říšského ministra propagandy Josefa Goebbelse.

Klement Gottwald navštívil 28. října 1948 představení Libuše k 30. výročí Československé republiky. Mezi sedmi evidovanými Gottwaldovými návštěvami je kromě čtyř inscenací Prodané nevěsty také třeba účast na slavnostním zasedání Ústředního výboru KSČ 24. února 1949.

Antonín Zápotocký má v archivu ND doloženo osm návštěv, ta první je z roku 1950 z premiéry jeho vlastní hry Vstanou noví bojovníci, kam přišel ještě jako předseda vlády stejně jako na slavnostní večer k 30. výročí KSČ v roce 1951. Antonín Novotný byl v ND dvakrát na Prodané nevěstě a jednou na Příběhu opravdového člověka, tedy hře podle románu sovětského autora Borise Polevého, který se v ní snažil vytvořit obraz ideálního sovětského hrdiny. Ludvík Svoboda byl v ND jen dvakrát, v případě posledního komunistického prezidenta Gustáva Husáka ND eviduje návštěvy tři, první byla v roce 1980 u příležitosti slavnostního shromáždění k 110. výročí narození V. I. Lenina.

Václav Havel chodil na první českou scénu častěji, poprvé to bylo 1. ledna 1990 na slavnostní uvedení Libuše na jeho počest. ND eviduje jeho návštěv 13 včetně soukromé akce, jíž bylo 30. ledna 2003 jeho rozloučení s funkcí prezidenta. V květnu 2004 byl soukromě jako autor na inscenaci Pokoušení.

Václav Klaus se podle záznamů ND za své dvě funkční období zúčastnil jen v roce 2004 slavnostního večera u příležitosti přijetí ČR do EU, Miloš Zeman podle ND nenavštívil za deset let svého výkonu funkce prezidenta první českou scénu ani jednou.