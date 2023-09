Piráti představili i kandidáty na senátory, uspěli ve stranických primárkách

"Příští rok nás nečekají jak velmi důležité volby do Evropského parlamentu, tak pro Piráty a naši společnost neméně důležité volby krajské a senátní," zahájila část věnovanou Senátu místopředsedkyně Pirátské strany Hana Hajnová. "Naším cílem je posilovat liberální hlas v politice a Piráti jsou jediná strana v Česku, na kterou se mohou voliči v tomto ohledu spolehnout. A platí to samozřejmě i v Senátu, kde tyto hodnoty hájíme společně s hnutím SEN 21," doplnila Hajnová.

Na pirátské hodnoty upozornil ve své řeči také Petr Jeništa, kandidát do Senátu v obvodu 47: "Děkuji celé straně a hlavně Pirátům Královéhradeckého kraje za moji nominaci do senátních voleb. Mým cílem je skrze mandát senátora zlepšit naše legislativní prostředí, zabývat se problematickou situací ve zdravotnictví a složitému systému dotací, které neslouží správně svému účelu, a samozřejmě prosazovat naše liberální, prozápadní a proevropské hodnoty. Jako kandidát nabízím všechno, co umím," řekl ve svém projevu Jeništa.

Další kandidát, který na Celostátním fóru vystoupil s projevem, bude v senátních volbách bojovat o hlasy voličů v obvodu 11 – Domažlicko. Současný zastupitel města Sušice Jan Janda vyzdvihuje především místní příslušnost senátorů: "Senátor má zůstat v místě svého působení a neutéct do Prahy, kde se ztratí v záplavě funkcí a komisí. Má být vyslancem za region a dělat pro něj maximum v každém možném ohledu svojí práce. Komunikovat s obcemi i ministerstvy, tlačit na realizace místních projektů, osobně se v nich angažovat, naslouchat potřebám občanů, propojovat a pomáhat. Přesně na to se chci zaměřit, na komunikaci, například zdravotní péči a další služby pro občany Domažlicka. Samozřejmě jsou mi vlastní i hodnoty Pirátů a stojím za názorem současného klubu ohledně redefinice znásilnění a domácího násilí, manželství pro všechny nebo péče o krajinu," uvedl Janda.

Marek Hilšer, kandidát do Senátu v obvodu 26 – Praha 2 a 3 získal nominaci v pátek, den před jednáním, a nemohl se jej osobně účastnit. Poslal však videozdravici, ve které zmiňuje, co je pro něj zásadní: "Nebudu nyní opakovat detaily, které jsem uvedl již ve své nominační řeči, chci ale říct jednu podstatnou a pro mě důležitou věc. Jsem přesvědčen o tom, že Česká republika potřebuje skutečně liberální politiku, která bude vnímavá a citlivá k potřebám lidí. Politiku nearogantní, nezkorumpovanou – politiku, která přinese skutečnou změnu, která zajistí, že se z naší země nestane jakýsi smrdutý skanzen v srdci Evropy, který si rozdělují oligarchové podle svých potřeb a na úkor naší budoucnosti. Vím, že to není požadavek malý, spíše je to cesta dlouhá a náročná, jsem ale přesvědčen, že má smysl a jsem rád, že na ní budeme moci spolupracovat," řekl ve videozdravici Hilšer.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky by se měly v roce 2024 uskutečnit v 27 senátních obvodech. Termín zatím nebyl stanoven.