Hřib povede Piráty i do voleb. Prozradil, kde hodlá kandidovat

"Díky všem Pirátkám a Pirátům za podporu. Ohromně si toho vážím. Chci také poděkovat Adéle Šípové za férovou kampaň. Dělá skvělou práci v Senátu a můžu za Piráty říct, že jsme moc hrdí na to, že v Senátu jako jedna z mála hájí liberální hlas. Zvolení lídrem do letošních sněmovních voleb beru jako velký závazek. Udělám všechno pro to, aby Piráti dosáhli co nejlepšího výsledku. Naše cíle jsou jasné – chceme dvouciferný výsledek, podobně jako v roce 2017. Piráti ještě neřekli poslední slovo a jsme zpátky v plné síle," prohlásil Hřib po svém zvolení a ocenil práci protikandidátky.

Piráti se v nadcházejících volbách chtějí zaměřit na tři hlavní pilíře: řešení krize bydlení, snižování životních nákladů a modernizaci státu. "Bydlení je základní potřeba, ne luxus. Není možné, aby mladí lidé žili ve strachu, jestli budou mít střechu nad hlavou. Tento problém jde řešit chytře, bez populistických hesel a zadlužení státu," uvedl předseda strany. Další prioritou je modernizace státní správy a odstranění zbytečné byrokracie. "Je potřeba konečně rozhýbat stagnující ekonomiku, investovat do vzdělávání a podpořit mladé rodiny," dodal.

Senátorka Adéla Šípová, která ve volbě na lídra skončila druhá, poděkovala členům strany za podporu a zdůraznila, že Piráti zůstávají jednotní. "Děkuji všem členům a členkám Pirátů, velmi si toho vážím. Gratuluji Zdeňku Hřibovi k vítězství. Má za sebou velký kus práce na magistrátu a věřím, že jako lídr povede Piráty k úspěchu. Jako Piráti jsme vždycky stáli hlavně na straně lidí a řešili problémy domácností, od mladých rodin až po seniory. I když nám to třeba nepřineslo politické body. V tom jsme jiní. Nejde si nás koupit. Nejdeme na ruku velkým zákulisním hráčům, kteří v pozadí tahají za nitky. A jsem si jistá, že pod Zdeňkovým vedením to tak bude dál," řekla Šípová.

Zároveň vyjádřila odhodlání podpořit stranu v nadcházející kampani: "Udělám vše pro to, aby naše kampaň byla pozitivní, zaměřená na skutečné problémy lidí a na to, co nabízíme my. Piráti jsou a budou pevnou oporou pro občany, kteří chtějí změnu," uzavřela Šípová.

Náměstek pražského primátora a někdejší primátor Hřib se předsedou strany stal na začátku loňského listopadu, kdy v čele subjektu nahradil Ivana Bartoše. K personálnímu zemětřesení došlo po předchozím odchodu Pirátů z vládní koalice, který přišel po odvolání Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj.

Piráti by se podle lednového šetření agentury STEM pro stanici CNN Prima News dostali do Poslanecké sněmovny. Hlas by jim dalo 6,4 procenta voličů, což by stačilo na zisk deseti poslaneckých mandátů.