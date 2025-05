Biden děkuje za vlnu solidarity: Rakovina se dotýká každého z nás, prohlásil

„Jako tolik z vás, i my s Jill jsme zjistili, že jsme nejsilnější v místech, kde jsme byli zlomeni,“ napsal Biden na sociálních sítích. „Děkujeme vám za lásku a podporu, kterou jste nám projevili.“

Bidenovo prohlášení přišlo krátce poté, co jeho kancelář zveřejnila podrobnosti o jeho zdravotním stavu. Podle vyjádření lékařů byl v pátek diagnostikován s rakovinou prostaty charakterizovanou Gleasonovým skóre 9 (skupina 5), což znamená vysoce agresivní formu nemoci, která se rychle šíří. Dobrou zprávou však je, že rakovina reaguje na hormonální terapii, což otevírá cestu k účinné léčbě.

Zpráva o diagnóze přichází v době, kdy se opět objevují otázky ohledně Bidenova zdravotního stavu během jeho působení v prezidentské funkci. Zdravotní problémy byly dlouhodobě tématem veřejné i politické debaty a zveřejnění detailů jen posílilo spekulace o tom, zda byl bývalý prezident schopen vykonávat svůj úřad s plným nasazením.

Podle oficiálního vyjádření podstoupil Biden lékařské vyšetření poté, co si stěžoval na potíže s močením. Následně lékaři objevili drobný uzlík na jeho prostatě, který vedl k další diagnostice.

Na podporu bývalého prezidenta zareagovali přední političtí představitelé z USA i ze zahraničí. Současný prezident Donald Trump, exprezident Barack Obama i viceprezidentka Kamala Harris vyjádřili svou solidaritu. Britský král Karel III., který sám podstupuje léčbu kvůli nespecifikovanému typu rakoviny, poslal Bidenovi osobní dopis s přáním brzkého uzdravení.

Královský palác potvrdil, že mezi oběma státníky panují vřelé vztahy, které se během let několikrát projevily i při osobních setkáních.

Viceprezident JD Vance kromě přání brzkého uzdravení využil příležitosti k tomu, aby zpochybnil Bidenovu způsobilost během jeho prezidentského období. „Musíme být upřímní ohledně toho, zda byl bývalý prezident skutečně schopen vykonávat svou funkci,“ uvedl Vance a dodal, že více než samotného Bidena viní jeho nejbližší spolupracovníky, kteří podle něj měli jednat dříve.

„Tohle není dětská hra. Můžeme se modlit za zdraví, ale musíme si také přiznat, že pokud někdo není dostatečně zdráv, neměl by úřad zastávat,“ řekl Vance.

Zpráva o nemoci přichází zároveň s novými obviněními, které přináší kniha Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again, jejíž vydání je naplánováno na úterý. V knize se mimo jiné tvrdí, že Biden na jednom z loňských fundraiserů nepoznal herce a dlouholetého podporovatele demokratů George Clooneyho a že jeho poradci zvažovali přepravu v kolečkovém křesle.

Přibližně před rokem byl Biden donucen odstoupit z kampaně na znovuzvolení v prezidentských volbách 2024, a to právě kvůli rostoucím obavám ohledně jeho věku a zdravotního stavu.