Trump ruší všechny dokumenty a milosti podepsané automatickým perem. Právně to není možné, reagují experti

Libor Novák

3. prosince 2025 13:01

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Donald Trump v úterý oznámil, že ruší veškeré dokumenty, včetně milostí, které podle něj jeho předchůdce Joe Biden podepsal pomocí autopenů. Jde o bezprecedentní pokus zvrátit činy předchozího prezidenta na základě záminky, kterou právní experti považují za velmi slabou. Autopen neboli automatické pero je zařízení používané k přesné replikaci podpisu osoby, obvykle pro velké objemy nebo ceremoniální dokumenty. Používají ho prezidenti obou hlavních stran k podepisování dopisů a prohlášení.

Podle organizace PolitiFact se právní učenci široce shodují na tom, že ústava nevyžaduje, aby prezident fyzicky podepsal mnoho dokumentů, včetně milostí, vlastní rukou, aby byly právně vymahatelné. Federální právo navíc postrádá mechanismus, který by prezidentovi umožnil zrušit milost udělenou předchozím prezidentem.

Trump a jeho příznivci předložili řadu nepodložených tvrzení, že Bidenovo používání tohoto zařízení během jeho prezidentského období zneplatnilo jeho činy. Nebo že naznačovalo, že si těchto činů nebyl plně vědom. Není známo, zda Biden použil autopen na milosti.

„Všem, kteří obdrželi ‚Milosti‘, ‚Zmírnění trestů‘ nebo jakýkoli jiný právní dokument takto podepsaný, oznamujeme, že uvedený dokument byl plně a úplně zrušen a nemá žádný právní účinek,“ napsal Trump na sociální síti Truth Social. Před odchodem z úřadu v lednu udělil Biden několik milostí, včetně členům rodiny – jako jsou jeho dva bratři a sestra – které chtěl podle svých slov ochránit před politicky motivovaným vyšetřováním. Také zmírnil tresty, včetně pro nenásilné drogové delikventy.

Trumpův pokus anulovat činy jeho předchůdce se nebude týkat milosti pro Bidenova syna Huntera. Podle Fox News je totiž známo, že ji podepsal perem. Médiem nicméně předpokládalo, že Trumpův krok ovlivní například doktora Anthonyho Fauciho. Mezi další klíčové osoby, kterým Biden udělil milost, patří generál ve výslužbě Mark Milley, členové sněmovního výboru, který vyšetřoval útok na Kapitol ze 6. ledna, a bývalí republikánští zástupci Liz Cheneyová a Adam Kinzinger.

Trump, známý svým provokativním stylem a nelibostí vůči svým politickým oponentům, opakovaně zpochybňoval Bidenovo používání autopenů k podepisování oficiálních dokumentů během jeho prezidentského období. Americký prezident také zpochybnil Bidenovu mentální způsobilost a naznačil, že klíčová rozhodnutí učinili jeho poradci, a nikoli Biden sám. Biden a jeho bývalí poradci tato tvrzení popřeli a zdůraznili aktivní roli prezidenta ve vládnutí.

Používání mechanických kopírovacích zařízení pro ručně psané dokumenty sahá až k nástroji nazvanému polygraph, který si oblíbil Thomas Jefferson. Ministerstvo spravedlnosti za vlády George W. Bushe tvrdilo, že autopen se pro právní účely rovná podpisu prezidenta, včetně podepisování zákonů.

Pokus zvrátit milosti na základě údajného použití autopenů stojí na ještě chatrnějším právním základu. Ústava technicky nevyžaduje, aby milost byla dokonce ani napsána, natož podepsána. Trump je však známý tím, že rozhodně podniká kroky, které jsou v rozporu s právními precedenty, a poté nechává soudy, aby to vyřešily. Autopeny dosud nečelily vážné právní výzvě.

Donald Trump Joe Biden USA (Spojené státy americké)

Zdroj: Libor Novák

