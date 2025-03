Fiala chtěl řešit bezpečnost se šéfy všech stran. Okamura mu do toho hází vidle

"Musím vám poděkovat za pozvání, ale schůzky se nezúčastníme," napsal Okamura premiérovi podle webu idnes.cz s tím, že jím vedené hnutí odmítá prudké zvyšování výdajů na obranu. SPD zdůraznila, že i aktuální podmínku dvou procent HDP na obranu plní jen asi dvě třetiny členských států NATO.

Fiala stále čeká i na stanovisko dalšího opozičního hnutí ANO. Piráti, kteří v průběhu volebního období odešli do opozice, přislíbili účast ústy stranického předsedy Zdeňka Hřiba. Podle jeho slov jsou připraveni na jednání o bezpečnosti českých občanů.

"Vláda chce zvyšovat výdaje na obranu ze současných 2 % na 3 % HDP do pěti let. Všichni asi chápeme, že to bude něco stát, ale vláda musí především jasně říct, odkud ty peníze chce vzít. Zajímají nás i konkrétní kroky, do čeho se bude investovat a proč se nezačne už letos. Času je málo," napsal Hřib na sociální síti X.

Náměstek pražského primátora konstatoval, že Česko by mělo více investovat do obranných technologií a mělo by se i více zapojit do obrany EU a NATO a společně s partnery posilovat vlastní bezpečnost.

Premiér ještě v pondělí vpodvečer věřil, že na čtvrteční jednání přijdou i zástupci opozičních stran. Podle Fialy se mohou vést vášnivé debaty o zvyšování či snižování daní nebo o investicích, ale nikoliv o otázkách bezpečnosti.

"Zajištění bezpečnosti občanů je ale bez nadsázky nejdůležitější funkcí státu a má na ní být shoda napříč politickým spektrem. Zapomeňme na hádky a konflikty. Teď je v sázce mnohem víc. Naše bezpečnost a naše budoucnost. Pojďme na ní hledat shodu," uvedl předseda vlády na síti X.