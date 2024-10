"S Piráty nechceme mít nic společného." Okamura řekl, s kým chce po parlamentních volbách vládnout

Europoslankyně Klára Dostálová z ANO na to reagovala s tím, že po volbách by ANO jednalo se všemi stranami, které by překročily pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. ANO podle průzkumů vede, zatímco SPD se pohybuje na čtvrtém až pátém místě.

Okamura zdůraznil, že nejbližším koaličním partnerem SPD by bylo hnutí ANO, protože společně představují dvě opoziční strany v současné Sněmovně. Rád by v příštích volbách vyměnil vládu Petra Fialy (ODS) a uvedl, že s Piráty, které označil za "řízenou opozici," SPD nechce spolupracovat.

Okamura rovněž odmítl, že by SPD plánovalo kandidovat ve volbách do Sněmovny v koalici s jinými stranami, jak tomu bylo v krajských volbách. Ve volbách do Sněmovny budou kandidovat pouze jako SPD, i když se diskutuje o možnosti, že by se na kandidátkách mohli objevit členové jiných stran.

Za ANO Dostálová nevyloučila povolební spolupráci s SPD, pokud obě strany uspějí ve volbách. Uvedla, že ANO by po volbách jednalo se všemi demokraticky zvolenými stranami, které překročí pětiprocentní hranici. Na rozdíl od dřívějšího vyjádření Aleny Schillerové, která v dubnu naznačila, že si koalici s SPD neumí představit, Dostálová dnes připustila, že je to na jednání po volbách.