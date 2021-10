Babiš odložil očkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru na příští týden

"Já jsem to zrušil, protože mi řekli, že zítra jdu ještě do Radiožurnálu a celkově to tělo je vyčerpané, tak půjdu příští týden ve čtvrtek," řekl dnes Babiš Impulsu.

ČTK řekl, že dnešní termín zrušil kvůli vystoupením v debatách Blesku a Novy, páteční pak kvůli debatě v rozhlasu. "Budu se snažit od neděle znormalizovat, protože tohle je pekelné tempo," doplnil v Impulsu.

Babiš se nechá přeočkovat v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. První dávku vakcíny ve stejné nemocnici dostal loni 27. prosince, kdy se v České republice s očkováním začalo. Zdravotníci tehdy vakcínu podali premiérovi a veteránce druhé světové války Emilii Řepíkové. Druhou dávku dostal Babiš 24. ledna.