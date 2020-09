Babiš vysvětlil lidem, proč není v karanténě. Ukázal výsledky šetření

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek večer zveřejnil na sociální síti dokument o epidemiologickém šetření pražských hygieniků, které se týkalo jeho osoby. „Pro všechny, kdo se ptají, proč nejsem v karanténě,“ napsal předseda vlády.

V textu je uvedeno, že dne 1. září probíhala v prostorách Úřadu vlády pracovní schůzka, které se zúčastnila i hlavní hygienička Jarmila Rážová, která u sebe téhož dne večer zaznamenala první příznaky nemoci covid-19. Babiš si podtrhl následující souvětí.

„Vzhledem ke způsobu kontaktu, kdy schůzka probíhala v místnosti za pracovními stoly ve vzdálenosti cca 3,5 – 4 metry, všichni účastnici měli roušky či respirátory, nebyl žádný kontakt ve vzdálenosti do 2 metrů, nejedná se o epidemiologicky významný kontakt mezi účastníky schůzky, na který by byla vztahována protiepidemická opatření,“ píše se v dokumentu.

Pražská hygienička Jágrová každopádně Úřadu vlády doporučila provést dezinfekci plochy stolu, přilehlého WC a pokračovat v preventivních odběrech zaměstnanců. V rozhovoru pro EuroZprávy.cz tento týden uvedla, že k uvalení karantény na předsedu vládního hnutí ANO nebyl důvod.

„Pan premiér seděl na pravé straně a byl tak v dostatečné vzdálenosti od paní Rážové i pana Duška. Chtěla bych zdůraznit, že všichni, kdo seděli na stejné straně jako pan Andrej Babiš, do karantény nešli. Nejedná se tedy jen o Andreje Babiše. Nebyl opravdu žádný důvod jej posílat do karantény, pan premiér nevykazoval žádné podezření, kvůli němuž by v ní měl skončit,“ řekla pro EuroZprávy.cz s tím, že osobně s panem Babišem na toto téma vůbec nehovořila.