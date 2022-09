Babišovou nezákonně zastupoval na valné hromadě Čapího hnízda člen dozorčí rady

Valné hromady, na které byl změněn název firmy právě na Farma Čapí hnízdo a do představenstva se dostala nyní obžalovaná Jana Nagyová, se účastnila i právnička Gabriela Knapová. Knotka i Knapovou tento týden předvolal soud jako svědky v případu kolem dotace na stavbu farmy, oba s odkazem na povinnost advokátní mlčenlivosti odmítli vypovídat.

Kromě Nagyové je v případu stíhán i předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Oba obžalovaní vinu odmítají.

Babiš podle obžaloby zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Státní zástupce tvrdí, že to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová, která nyní za ANO kandiduje v Jihlavě v senátních volbách, podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Česká televize s odkazem na odůvodnění obžaloby státního zástupce Jaroslava Šarocha uvedla, že není jasné, koho Knapová na valné hromadě zastupovala. "To by mělo ve spojení s neplatnými hlasy Mgr. Knotka za následek, že rozhodnutí této mimořádné valné hromady by nebyla platná," cituje ČT obžalobu. Žalobce podle České televize zpochybňuje i následný převod akcie premiérova syna Andreje Babiše mladšího do vlastnictví jeho švagra Martine Herodese.

Ani na dalších valných hromadách nebylo podle obžaloby přitom jasné, koho advokáti zastupovali. Právníci následně při sloučení společnosti Farma Čapí hnízdo se společností Imoba akcie sami prodali, policie ale nezjistila, jak je získali. Podle Šarocha je ale nutné rozhodnutí valné hromady akceptovat, pokud by byly změny ve vedení firmy neplatné, zpochybnilo by to totiž všechny další kroky společnosti Farma Čapí hnízdo, včetně podání žádosti o dotaci.

Podle obžaloby také syn bývalého premiéra nemohl podepsat smlouvu o převodu akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, protože byl v té době v USA, uvedla dnes ČT. To, že by listinu podepsal, odmítl v polovině září u pražského městského soudu i Babiš mladší. Uvedl, že až později připojil své podpisy v sídle Agrofertu pod listinu, s jejímž obsahem se neseznámil. K závěru, že na listině o převodu akcií s určitou mírou pravděpodobnosti není podpis Babiše mladšího, dospěl i písmoznalec.

V období, kdy došlo k převodu akcií, byla v USA podle policie opakovaně použita platební karta Babiše mladšího. Na dotaz státního zástupce, zda ji někomu půjčoval, Babiš mladší odpověděl, že ani jednou. Zároveň odmítl, že by někomu tehdy udělil plnou moc ke svému zastupování.