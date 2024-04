Babišův případ nekončí. Šaroch se odvolal v kauze Čapí hnízdo

“Dnešního dne podal státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze k Městskému soudu v Praze odvolání proti zprošťujícímu rozsudku ve věci mediálně označované kauza ‚Čapí hnízdo‘. Odvolání bylo podáno jako blanketní, a to v neprospěch obou obžalovaných. Státní zástupce se po prostudování rozsudku neztotožnil se závěry soudu a též s přihlédnutím ke skutečnosti, že je ve věci vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce, přistoupil k podání odvolání. Bližší důvody odvolání bude možné sdělit po vypracování jeho odůvodnění, ke kterému by mělo dojít do 5. května 2024,” uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala podle ČT.

Soud v únoru i podruhé zprostil expremiéra Babiše a jeho někdejší poradkyni Nagyovou obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Hlavní líčení při opakovaném projednávání rozsudku trvalo jen jeden den. Babiš si rozhodnutí soudu osobně nevyslechl, síň opustil po pronesení závěrečné řeči.

Státní zástupce Šaroch přitom pro Babiše opět navrhoval tříletou podmínku s odkladem na pět let a peněžitý trest ve výši 10 milionů korun. Bývalý předseda vlády ve své vlastní závěrečné řeči prohlásil, že žádný trestný čin nespáchal. Krátkou výpověď poskytla soudu také Nagyová, která prohlásila, že v předchozí výpovědi sdělila všechno, na co si ve vztahu ke kauze vzpomněla.

Babiš podle státního zástupce zařídil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení firmy Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofert a prodej akcií dětem a partnerce. Podle obžaloby to udělal z toho důvodu, aby společnost splnila podmínky získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová pak úspěšnou žádost o dotaci podala.

V kauze padl před více než rokem nepravomocný rozsudek, podle kterého se vyčlenění společnosti za účelem získání dotace neprokázalo. Soud dospěl k závěru, že důvodem byly rodinné vztahy. Loni v září zrušil rozhodnutí pražský vrchní soud a nařídil důslednější prověření ekonomické perspektivy projektu.