Češi jsou nechápaví? Z hnutí ANO přišla nálož kvůli Babišovi

Trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapího hnízda pokračuje. Ve středu to oznámil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který zrušil usnesení o zastavení stíhání.

Opozice Babiše následně vyzvala, aby zvážil odstoupení. Premiér ale vinu nadále popírá a rezignovat na post předsedy vlády nehodlá. A důvod k tomu nevidí ani jeho straničtí kolegové.

"Měli jsme trestně stíhaného premiéra, pak jsme ho chvíli neměli, teď to vypadá, že ho zase máme. Pro mě je důležité, jak se k tomu postaví v konečném výsledku orgány činné v trestním řízení," řekl v České televizi místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál.

Připomněl také, že kauza původně začala 11 trestně stíhanými, pak jich bylo 7, poté 2 a možná nebude nakonec ani jeden. "Pro mě je důležité, jak se k tomu postaví v konečném výsledku orgány činné v trestním řízení," dodal.

Rozhodnutí státního zástupce respektuje, dodává ale, že to neznamená, že by byl premiér vinen. Proto nevidí důvod k tomu, aby odstoupil, a aby politici volali po jeho odchodu z premiérského křesla.

"Když slyším, že už hodinu a půl po skončení tiskové konference někdo někoho vyzývá, aby odstoupil, tak si myslím, že je to velmi laciný populistický krok," tvrdí.

Vokřál také tvrdí, že obnovení stíhání nebude mít vliv na stávající příznivce hnutí ANO, protože to co se stalo nechápou. "Veřejnost jako taková tomu dnešnímu kroku ani moc nerozumí, co se vlastně stalo, protože je to právně velmi složité," dodal.