Do širšího vedení NKÚ by mohl zamířit poslanec ČSSD Sklenák

Členy kolegia volí Sněmovna na návrh prezidenta úřadu. Kala ČTK řekl, že se pro Sklenákovu nominaci rozhodl pro jeho zkušenosti z kontrolního výboru, jehož je místopředsedou. Sklenák (51) poslanecký mandát v říjnových sněmovních volbách neobhajuje.

V kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu už nyní působí několik bývalých poslanců. Například Kala v minulosti zastupoval v dolní komoře sociální demokracii, viceprezidentka Zdeňka Horníková občanské demokraty. K někdejším poslancům v kolegiu patří také Roman Procházka, Vladimír Koníček, Adolf Beznoska, Pavel Hrnčíř a Daniel Reisiegel.

Místo v širším vedení NKÚ se uvolnilo ve druhé polovině srpna. Zhruba po 20 letech v něm skončil Jan Vedral kvůli dosažení hraničního věku daného zákonem.

Kubíček ČTK řekl, že nového člena kolegia NKÚ by Sněmovna mohla volit na schůzi, která začne v polovině září a má být poslední řádnou schůzí před říjnovými volbami. Pokud by se volba do voleb neuskutečnila nebo pokud by poslanci Sklenáka nezvolili, prezident kontrolního úřadu by musel podat návrh kandidáta znovu nové Sněmovně.

Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu schvaluje například plán kontrolní činnosti úřadu, návrh rozpočtu a účetní závěrku NKÚ a kontrolní závěry. Členové kolegia provádějí kontrolu, řídí prověrkovou činnost a kontrolní závěry zpracovávají.