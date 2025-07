Prezident Petr Pavel udělil čtyři nové milosti

První milost se týká mladé matky, která byla odsouzena k necelým deseti měsícům vězení za opakované řízení bez řidičského oprávnění a pod vlivem návykových látek. Žena však podle dostupných informací žije již několik let řádným životem a sama se stará o svou patnáctiměsíční dceru. Na její vzornou péči upozornil nejen pediatr, ale i sociální pracovníci. Prezident proto rozhodl, že výkon trestu není nutný. Milost se ale nevztahuje na zákaz řízení, který ženě zůstává.

Ve druhém případě prezident prominul ženě dva nepodmíněné tresty v celkové délce devatenácti měsíců za neplacení výživného a část peněžitého trestu za pomluvu. Důvodem byla její rodinná situace – sama pečuje o sedm dětí ve věku od jednoho do devíti let a v případě nástupu do výkonu trestu by děti musely být rozděleny do náhradní péče. Omilostnění podpořily i orgány sociálně-právní ochrany dětí a pracovnice charity, které s rodinou dlouhodobě spolupracují.

Třetí milost obdržela devětadvacetiletá žena odsouzená za řízení přes zákaz a pod vlivem omamných látek. Prezident jí prominul zbytek trestu v délce sedmi měsíců kvůli vážnému onkologickému onemocnění. Žena už vyčerpala standardní léčbu a nyní podstupuje biologickou terapii v rámci klinické studie. Vzhledem ke snížené imunitě by pro ni pobyt ve věznici představoval vážné zdravotní riziko.

Čtvrtá milost byla udělena muži, který si odpykával trest za pěstování marihuany. Prezident mu prominul zbytek trestu v délce přibližně tří let. Důvodem byla vážná sociální situace – rodina přišla při požáru o dům a zázemí. Prezident přihlédl k tomu, že muž byl dříve bezúhonný, skutků se dopustil před více než sedmi lety a jeho chování ve vězení bylo hodnoceno pozitivně. Udělením milosti mu umožnil vrátit se k manželce a třem dětem a pomoci jim překonat složitou životní situaci.