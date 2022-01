DOKUMENT: Novoroční projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila

Vážení a milí spoluobčané,

jsem velmi rád, že vás dnes, 1. ledna, mohu pozdravit z českého Senátu a popřát vám šťastný rok 2022.

Obvykle na Nový rok přemýšlíme o tom, co nás v tom roce minulém potkalo, co nám přinesl a co nám naopak vzal. A také přemýšlíme o tom, co nás čeká v tom roce, který právě začal. Pokud bych já měl rychle říci tři slova, která se mi vybaví, když přemýšlím o tom roce uplynulém, pak jsou to slova: tornádo, solidarita a pomoc.

Na úvod bych proto znovu chtěl vyjádřit velkou solidaritu, lítost a bolest nad tím, co postihlo za katastrofu a neštěstí část území jižní Moravy, zejména obyvatele obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a také město Hodonín. Chtěl bych zároveň projevit velkou úctu a obdiv těmto obyvatelům, jak se s prvotní katastrofou a jejími důsledky vypořádali. Také chci velmi poděkovat: chci poděkovat všem, kteří pomáhali, záchranářům, hasičům, policistům, dobrovolníkům, samosprávám, institucím, úřadům a všem dalším a také všem dárcům, jak hmotných, tak finančních prostředků.

Byla to úžasná vlna solidarity a pomoci. Je to naše velké bohatství, že v době, kdy nám zejména teče do bot, tak to si dokážeme pomoci a prokázat takovou velkorysost a nezištnost. Přesto mi k tomu ještě dovolte dvě dle mého názoru důležité poznámky. Tou první poznámkou je, že to neštěstí a ta katastrofa pro mnohé lidi, obyvatele té části jižní Moravy, trvá. A proto na to, prosím, nezapomínejme. A nezapomínejme na tu každodenní solidaritu a každodenní pomoc, kterou oni dnes potřebují. Já vím, je to určitě záležitost zejména orgánů státní správy a veřejné správy, ale i vy, co můžete pomáhat i dnes, tak prosím pomáhejte, ta situace i dnes pro ty obyvatele tam není lehká.

A ta moje druhá poznámka říká, že je zajímavé, že my v době, kdy nám takzvaně teče do bot, si dokážeme pomoci a chováme se k sobě velmi hezky a slušně, a bylo by velmi dobré a přál bych si to moc, kdybychom i do našeho běžného života v roce 2022 trochu té slušnosti a solidarity a nezištnosti přenesli, protože se nám všem bude žít mnohem spokojeněji a lépe.

Významnou událostí roku 2021 také byly volby do Poslanecké sněmovny. Přiznávám, že jsem měl trochu obavy, když jsem sledoval to volební zápolení, tu nesmiřitelnost, někdy až na hraně toho, co považuji za přípustné, jak to bude vypadat po volbách, co nastane, až budou vyhlášeny volební výsledky. A jsem velmi rád, že dnes mohu říci, že to vše dopadlo velmi dobře, a chci ocenit představitele všech volebních stran za to, že, v uvozovkách, to pomyslné předání moci proběhlo kultivovaně, bez napadání, bez mediálních přestřelek. Chci za to velmi poděkovat.

V této souvislosti zmíním i to, že jsem Andreje Babiše za jeho kroky, za jeho vyjádření kritizoval, ale chtěl bych ocenit, chtěl bych ocenit to, jak odešel z pozice premiéra, jak přijal výsledek voleb. Považuji to za odpovědné a za profesionální.

Také bych chtěl říci a ocenit, že považuji za velmi důležité a pro naši společnost přínosné, jak se k povolebním vyjednáváním postavil Petr Fiala, současný premiér. Jsem přesvědčený a věřím tomu, že právě jeho slušnost, korektnost, vystupování a neústupnost přispěly k tomu, že nakonec prezident České republiky Miloš Zeman akceptoval v plné podobě návrh na složení vlády tak, jak jej premiér Petr Fiala navrhl. Prezident Zeman tím naplnil ústavu a přispěl k důstojnému jmenování nové vlády. I to bych chtěl nyní a dnes ocenit.

Zde bych také si dovolil stručnou poznámku k uplynulým diskusím o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Je mojí povinností respektovat ústavu, je mojí povinností hájit právo veřejnosti na informace a je mojí povinností, abych jako člověk, jako ústavní činitel neuhýbal a neohýbal své povinnosti, a proto je nutné a je mojí povinností, abych se choval správně, bez ohledu na to, zda jsem za to kritizován, nebo naopak chválen.

Panu prezidentovi bych potom chtěl popřát, aby se jeho zdravotní stav nadále zlepšoval a aby mohl naplno plnit své pracovní povinnosti.

Výsledek voleb byl nakročením ke změně, ke změně v politické kultuře, a já bych byl rád, kdyby v roce 2022 tato změna politické kultury pokračovala. Pokud tomu tak má být, tak je důležité, abychom si zachovali slušnost, sebevědomou slušnost. Například prezident Václav Havel je vnímán jako slušný člověk. Přesto Václav Havel nikdy neuhnul, a pokud bojoval za svobodu, tak byl ochoten obětovat i tu svobodu vlastní.

Rovněž tak naši hrdinové, členové paravýsadku Anthropoid byli ochotni riskovat svůj život za svobodu. Nezapomínejme na to a zkusme v tom roce 2022 nejen na to vzpomínat, ale také na to navázat svými vyjádřeními a třeba i svými činy nebo skutky.

Pojďme ale dál, pojďme k současnosti, pojďme k našim současným problémům. Je velmi důležité, abychom udělali všechno pro to, abychom zkrotili to rychlé zadlužování naší země. Neměli bychom se chovat tak, že zachováme takové nepěkné dědictví našim dětem nebo třeba i vnukům. Také je velmi důležité, abychom zkrotili růst cen, zejména potom cen energií, protože by bylo velmi špatné, kdyby některé vrstvy obyvatelstva se dostaly do energetické chudoby. To vůbec nejdůležitější potom je, abychom zkrotili pandemii, protože pokud nezkrotíme pandemii, tak bude velmi těžké zastavit zadlužení a velmi těžké zastavit růst cen.

Na tomto místě bych chtěl znovu poděkovat našim zdravotníkům a vůbec všem, kteří se starají o naši bezpečnost, o ochranu a pečují o naše zdraví. Zatímco někteří mají dnes volno, naši zdravotníci se starají o nemocné v našich nemocnicích. Je pro mě naprosto nepochopitelné a odsuzuji to, že někteří pacienti dokáží přesto být agresivní, a jsou tu i další jedinci, kteří se nechovají tolerantně a správně k našim zdravotníkům. Velmi to odsuzuji a vyzývám všechny, aby to odsoudili společně se mnou, abychom toto chování nepřipustili.

Pro nás všechny je nyní důležité, abychom se chovali odpovědně a vstřícně. Já jsem velmi rád, že jsem mohl již dostat třetí dávku vakcíny. Považuji to za velmi důležité. Zároveň ale vyzývám k toleranci a respektu. Bojovat proti pandemii můžeme úspěšně jedině tehdy, když nebudeme bojovat proti sobě a budeme bojovat společně proti pandemii.

V roce 2022 je před námi ještě jeden velký a odpovědný úkol. Česká republika bude předsednickou zemí Evropské unie. K Evropské unii se upínají velké naděje a mnohé se od ní očekává. Očekává se od ní, že bude zdrojem prosperity. Očekává se od ní, že bude lídrem v boji proti klimatickým změnám. Očekává se od ní, že bude schopna i mimo své území podporovat demokracii a svobodu. A Česká republika bude tím, kdo bude v druhém pololetí roku 2022 vystupování Evropské unie a její jednání organizovat. Je to velká odpovědnost, je to velká příležitost. Máme šanci ukázat, že jsme sebevědomou zemí, která dokáže být i konstruktivní a tvůrčí, dokáže udělat věc, která je nezbytně nutná z důvodů politických, hospodářských i společenských. Dokáže, že se změníme.

Pokud mluvíme o změně, tak tady platí jedna velmi důležitá věc. Žádná změna ve společnosti nenastane, pokud nepřistoupíme na změnu v sobě samých. Když se papeže Františka zeptali, jestli překonáme, jestli se vypořádáme s pandemií, on zjednodušeně řečeno odpověděl: ano, určitě se s ní vypořádáme, máme na to dostatek energie, schopností i prostředků, ale to není ta nejdůležitější otázka. Nejdůležitější otázkou je, zda po té pandemii budeme lepší, nebo horší. A to záleží na každém z nás. Na tom, zda dokážeme přistoupit na změnu sami v sobě. Zda každý z nás po té pandemii bude lepší nebo horší. Proto bych nás chtěl vyzvat ke smířlivosti, spíše abychom než příkopy kopali, tak abychom stavěli mosty. Abychom nehledali to, co nás rozděluje, ale abychom hledali to, co nás spojuje. Já vím, je to zatraceně těžká práce, ale stojí to za to a nemáme moc jiných možností. Ono obecně skoro všechno je práce. Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že i láska je práce.

Na závěr mi dovolte, abych připomněl tři skautské zákony a využil je k tomu, abych vám popřál. Abych vám popřál do roku 2022 veselou mysl, hospodárnost a čistotu ve vašem myšlení, ve vašich slovech a ve vašich skutcích. Přeji vám hezký rok 2022, přeji vám, aby byl požehnaný. Držme se.