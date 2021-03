Experti: Problémy se sčítáním jen zvýraznily problémy státu s IT

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Problémy kolem sčítání obyvatel jen zvýraznily dlouhodobé problémy státních institucí se spouštěním IT systémů. Vyplývá to z vyjádření odborníků oslovených ČTK. Přetížení systémů a přerušení na on-line sčítání obyvatel je podle nich překvapivé už jen s ohledem na to, že na přípravu byl dostatek času. Navíc jde v případě Českého statistického úřadu o instituci, která zodpovídá i za sčítání voleb, upozornili.