Guaidó má podporu Česka. MZV ho stále pokládá za šéfa venezuelského parlamentu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko nadále uznává za předsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa, považuje ho i za prozatímního prezidenta. Na twitteru to dnes uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který zároveň apeloval na co nejrychlejší uspořádání prezidentských voleb v latinskoamerické zemi. Autoritářský režim prezidenta Nicoláse Madura na nedělní volbu nového šéfa parlamentu nepustil opozici, a vládní strana tak dosadila do čela zákonodárného sboru poslance Luise Parru, opozice volbu neuznává.