Kocáb: Putina budou muset odstranit pučem

Kocáb by byl rád, kdyby Evropa a svět ještě víc pomáhaly Ukrajině. Zaměřil by se například na humanitární letecké koridory, nekončil by ani diskusi o mírových silách OSN, takzvaných modrých přilbách. Kocáb to dnes řekl ČTK v Plzni.

"Já čekám na to, že se probudíme a dozvíme se, že Putin dostal infarkt. Že ho tam někdo zlikviduje a oficiální stanovisko bude, že dostal infarkt. To je prostě krvavá moc. Ta neumí pracovat s ničím lépe než s břitvou," uvedl. Putinovi ale Kocáb smrt nepřeje. Byl by rád, aby Putin skončil politickým odstraněním od moci a za své skutky se zpovídal u mezinárodního soudu.

Bývalý politik nevěří, že Putin ustoupí. Neumí také odhadnout, kdy by mohl válečný konflikt skončit. "Nevím, jestli to bude v dohledné době. Všichni si to přejeme, aby to bylo zítra, dnes, za hodinu, za minutu," uvedl. Boj ukrajinského lidu proti ruskému útoku považuje Kocáb za výjimečný. Ukrajina se podle něj posunuje mezi nejstatečnější země planety.

Podle Kocábova míněni se nyní opět ukazuje, jak správné a zásadní bylo začátkem 90. let rychlé odsunutí sovětských vojsk z tehdejšího Československa. Kdyby se podle něj tehdy na odsun tak nespěchalo, ruská armáda by zde byla dodnes a situace by vypadala jinak. Před odsunem byly podle Kocába velké tlaky na zdržení, přehodnocení nebo rozložení odsunu do pěti až deseti let. To by se ale k moci už dostal Putin, který se nikdy netajil nelibostí nad rozpadem Sovětského svazu a jeho sféry vlivu, řekl Kocáb. "To bychom zůstali jako vazalové Ruska, v takovém případě by se Sovětský svaz udržel. Kdyby neztratili ty državy, nedošlo by k rozpadu SSSR," míní.

Putin se dá podle něj svými mocenskými snahami přirovnat k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, dají se ale i hledat rozdíly. "Každopádně se (Putin) úplně zbláznil v kratším časovém okamžiku. Hitlerovi to trvalo déle. Putin ze dne na den zaútočil na zemi, která je velká jako Francie, která nic neprovedla, nikdo ji do NATO ani do EU nebral, nikoho neohrožovala. Úplně bezdůvodně," řekl Kocáb.

"Já bych vzkázal ruským lidem, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Oni nesou spoluodpovědnost za to, co se děje. Oni ho volili. Volili ho opakovaně i v situaci, když on už jiné války tohoto typu podnikl, oni věděli, že je agresor. Proto je na nich, aby si to teď vypořádali," dodal.

Kocáb se v Plzni účastnil tiskové konference k hudebním cenám Žebřík. Jeho Pražský výběr bude jednou z kapel, které v pátek 1. dubna vystoupí při slavnostním vyhlašování cen v plzeňském areálu DEPO2015.