Kraje se na postupu po konci nouzového stavu zatím neshodly

Nyní se budou bavit, zda přijmou návrh opatření ministerstva nebo požádají o nový nouzový stav nebo jednotlivě budou ve svých krajích vyhlašovat stav nebezpečí. Hejtmani ale chtějí postupovat jednotně, neboť jde o rozhodnutí zásadního významu.

"Pro kraje to znamená rozhodnutí, zda přijmou návrh na opatření prezentovaný ministerstvem zdravotnictví, nebudou žádat o vyhlášení nouzového stavu a zároveň nebudou vyhlašovat stav nebezpečí. Nebo budou považovat tato opatření za nedostatečná a požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu," nastínil Kulhánek. Doplnil, že je na zvážení každého kraje, zda také kvůli zachování určitého potřebného rozsahu krizových opatření nevyhlásí stav nebezpečí.

"Protože jde o zcela zásadní rozhodnutí a rádi bychom postupovali v rámci všech krajů jednotně, shodli jsme se na pečlivém prostudování návrhu ministerstva zdravotnictví tak, abychom se v sobotu večer znovu mohli sejít k jednání a našli shodu nejlépe na společném postupu," dodal Kulhánek.

Stav nouze skončí v neděli, kabinet považuje podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) možná náhradní opatření za nedostatečná. Hamáček také uvedl, že vláda by mohla nouzový stav vyhlásit znovu, pokud o to požádají kraje. Podle některých odborníků by ale nové vyhlášení nouzového stavu bylo v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR, protože by znamenalo obcházení Sněmovny.

Podle Kuby jsou některá opatření z nouzového stavu nadbytečná

Přestože zástupci vedení krajů na jednání s vládou dnes nenašli řešení, jak bude vypadat situaci po konci nouzového stavu, jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) považuje některá opatření proti koronaviru za nadbytečná. Řadí mezi ně například zákaz nočního vycházení. Kuba ČTK řekl, že jednání mezi premiérem, ministrem vnitra a hejtmany by mělo o víkendu ještě pokračovat.

"Teprve hledáme řešení, jak dále postupovat. Není to jen otázka na hejtmany, důležitá bude i role krajských hygienických stanic. Rozhodně si nemyslím, že jednání s vládou jsou na mrtvém bodě," řekl Kuba.

Nouzový stav skončí v noci v neděli na pondělí. Vláda usilovala o jeho prodloužení, ale nenašla mezi poslanci dostatečnou podporu. Někteří hejtmani dnes oznámili, že by preferovali pokračování nouzového stavu.

"Škála názorů, které mezi námi zaznívají, jsou zatím dost pestré," potvrdil jihočeský hejtman. Dodal, že kraje nemohou nařizovat restrikce, které vydává vláda ve stavu nouze. Rád by však od pondělí přivítal nastavení jasných protiepidemických pravidel.

Zatím neuvažuje o tom, že by pro jižní Čechy navrhoval režim stavu nebezpečí. Na opatření má přitom jako hejtman právo. "Ale v současnou chvíli by podle mě nic neřešilo. Netýká se totiž protiepidemických opatření," řekl Kuba.