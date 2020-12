Lidovecká senátorka Seitlová vyzvala inspekci, aby zvážila uzavření výpusti do Bečvy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) by podle místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL) měla zvážit uzavření výpusti, ze které opakovaně unikají látky do řeky Bečvy. Seitlová to řekla na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně.