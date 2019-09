Zaorálek hrozí demisí: Nebyl bych ve vládě odpovědné za abolici Babiše

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) by nezůstal ve vládě, která by byla spoluodpovědná za abolici premiéra Andreje Babiše. Řekl to dnes v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce. Abolice je podle něj mimořádné opatření, které "by se mělo spouštět ve chvíli zásadních politických změn".