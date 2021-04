Ministr kultury Zaorálek varoval před změnami ve stavebním zákoně

Sněmovna opět projednává návrh nového stavebního zákona ve druhém čtení, kdy poslanci můžou vznášet své pozměňovací návrhy.

Již dříve vzala Sněmovna za základ k projednávání návrh svého hospodářského výboru, který počítá s úplným převodem stavební správy pod stát. Tento záměr čisté stavební správy v návrhu zákona již dříve byl, ale ministerstvo pro místní rozvoj od něj po jednání se svazem měst a obcí ustoupilo.

Velká míra změn v rámci projednávání stavebního zákona se podle ministra negativně podepisuje na přehlednosti a srozumitelnosti toho, co právě leží na stole. Posouvá se do stavu, který nerespektuje uzavřené kompromisy. V některých případech, kdy má ze strany úřadů stačit kvalifikovaná nečinnost, je podle něj enormní prostor po korupci. Může jít například o návrh na zavedení automaticky generovaných rozhodnutí. "A proto závěr o protikorupčním potenciálu navrženého zákona jako celku i z tohoto pohledu považuji s vědomím tohoto pozměňovacího návrhu za velmi sporný," uvedl ministr kultury.

"Řada stavebních kulturních památek a kulturních nemovitostí v památkových rezervacích a památkových zónách má hodnoty v drobnostech, v detailech, bez kterých by se celková hodnota těch staveb podstatně snížila," uvedl jako příklad. Pokud má stavební zákon za cíl zjednodušit postupy a snížit byrokratickou zátěž, pak podle ministra hrozí, že na ochranu těchto detailů nebude čas ani prostor. "A ono se to míjí právě s tou regulací, která vyplývá z projednávaného stavebního zákona," dodal.

"Někteří z kolegů zde hovoří o revoluci, kterou jednotlivé pozměňovací návrhy mají přinést nebo již přinesly. A já se ptám - skutečně tady na půdě Poslanecké sněmovny dohlédneme důsledků těchto změn, změn těchto revolucí, které tu koncepci vládního návrhu takto zcela revolučně mění?" ptal se Zaorálek.

Poslanci by dnes měli stavební zákon i návrh souvisejících změn v ostatních zákonech posunout do závěrečného schvalování. To by se mohlo odehrát na dubnové schůzi. Poté musí zákon ještě projednat Senát.