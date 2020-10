Pokud Prymula zůstane, ČSSD může odejít z vlády, tvrdí Hamáček

Hamáček pro televizi CNN Prima News uvedl, že ČSSD počká, jak dopadne jednání prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem, které aktuálně probíhá.

"Já jsem přesvědčený, že pan prezident vyhoví návrhu na odvolání. Pokud by tomu tak nebylo, museli bychom to řešit. Ta situace by pro nás byla neakceptovatelná," řekl Hamáček.

Pro iDnes připustil, že by to mohlo znamenat i odchod strany z vlády. "Pan ministr Prymula a pan Faltýnek musí vysvětlit, co pohledávali uprostřed nouzového stavu v restauraci, která má být zavřená. Navíc ignorovat nošení roušky je absolutní výsměch občanům naší republiky," uvedl.

Podobnou rétoriku zastává i Lubomír Zaorálek. "Chování pana Prymuly, kdy pod rouškou noci navštěvuje restaurace, ačkoliv jejich provoz sám zastavil a neobtěžuje se ani nosit roušku, je naprostá arogance moci a papalášství v nejhorší možnou chvíli. Nelze něco nařizovat občanům a sám se chovat jako nadčlověk. Měl by ihned rezignovat," napsal na twitteru.

Prymula byl ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě. Při odchodu z podniku navíc neměl nasazenou roušku. Babiš následně požádal ministra, aby rezignoval na svou funkci. Dodal, že pokud tak neučiní, odvolá ho.

Prymula ale na tiskové konferenci řekl, že žádné opatření neporušil, a odstoupit nehodlá. Babiš se proto vypravil na zámek do Lán projednat s prezidentem Zemanem otázku výměny ministra.