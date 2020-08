Pompeo a Petříček zavítají do Plzně, pronesou proslov u památníky Díky, Ameriko!

Opatření zahrnují mimo jiné uzavření celé Americké třídy a dalších ulic, blokování parkovacích stání a parkovacího domu Nové divadlo či odklon některých linek MHD, informovala ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková.

V úterý bude v souvislosti se vzpomínkovým aktem u památníku Díky, Ameriko! na křižovatce nejrušnějších plzeňských ulic Klatovské a Americké třídy uzavřena ulice V Šipce a Americká ulice v úseku od křižovatky s ulicemi Jungmannova a Škroupova ke křižovatce s Klatovskou třídou od 13:30 do 19:00. V obou ulicích budou vyblokována parkovací stání po celý den, a to do ukončení akce. Současně bude částečně uzavřený chodník v prostoru kolem památníku Díky, Ameriko!

Zastávka MHD U Práce ve směru ke Klatovské třídě bude obsluhována do 13:30 a zhruba od 19:00 po ukončení akce. Zastávka MHD U Práce ve směru od Klatovské třídy bude zrušena po celý den. Náhradní zastávka bude umístěna vpřed ve směru jízdy za křižovatku s ulicí V Šipce a bude obsluhována do 13:30 a zhruba od 19:00 po ukončení akce. V době od 13:30 do 19:00 bude Americká ulice neprůjezdná. V souvislosti s návštěvou Muzea generála Pattona bude uzavřena také Pobřežní ulice od Jízdecké ulice do slepé části od 14:30, parkovací stání budou vyblokována po celý den do ukončení akce. Po dobu celého dne též nebude možné využívat parkovací dům Nové divadlo.

Opatření se dotknou MHD. Zachován zůstane provoz tramvajové linky 4. Náhradní autobusová linka 2A na trase Skvrňany - Sady Pětatřicátníků - Anglické nábřeží bude po dobu úplné uzavírky ukončena v sadech Pětatřicátníků. Výstupní zastávkou od Skvrňan bude zastávka U Synagogy v Palackého ulici. Trolejbusové linky 11, 12, 16 pojedou po dobu uzavření Americké ulice po objízdných trasách. Budou na nich zrušené zastávky U Práce a Mrakodrap. Z autobusů se omezení dotkne linek 20, 27, 34 a 35.