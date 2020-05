Návrat do socialismu? Poslanci chtějí nařídit obchodům, co prodávat. 85 % potravin má být z ČR

Pozměňovací návrh předložila skupina poslanců v čele s Margitou Balaštíkovou (ANO) a Zdeňkem Podalem (SPD). Více než dvě desítky poslanců navrhují, aby obchody prodávaly určitý podíl potravin českého původu.

Ten by měl být příští rok ve výši 55 procent a číslo by se mělo každý rok zvýšit o pět procentních bodů. Návrh počítá s tím, že v roce 2027 by měl podíl českých potravin na pultech obchodů činit 85 procent.

Návrh poslanců, který by radikálně omezil svobodu obchodníků i obyvatel, podporuje i ministerstvo zemědělství. "Vždy jsem prosazoval co nejvyšší zastoupení českých potravin v našich obchodech. Mělo by to pozitivní vliv i na uhlíkovou stopu, protože potraviny by nemusely putovat tisíce kilometrů kamiony," uvedl pro CNN Prima News ministr Toman.

Obchodníkům ale přijde návrh absurdní. "Je to totální nesmysl, tolik českých potravin tady ani není. Nemáme české kiwi ani české banány, nevyrábí se tu ani kojenecké mléko. Je to absolutní nesmysl a vychytralý nástroj, jak získat dotace," varuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Proti návrhu se staví i někteří politici. "Při čtení tohoto návrhu skupiny poslanců napříč koalicí i opozicí Vám dojde, že i kdyby se podařilo komunistickou stranu zakázat, nestalo by se nic. Komunistické myšlení je u nás pevně ukotveno v celé řadě dalších politických stran," reagoval na Facebooku exministr financí Miroslav Kalousek.

Nápad se nelíbí ani odborníkům, podle kterých by si Češi museli za potraviny připlatit. "Povinnost prodávat určitý podíl potravin domácího původu povede jen ke zdražení potravin pro domácí spotřebitele. Navíc to hraje ve prospěch dominantních domácích producentů potravin, spotřebitelům to nic dobrého nepřinese," uvedla na Twitteru ekonomka Helena Horská.

Jednou ze společností, která by na návrhu nepochybně vydělala, je největší tuzemský potravinový holding Agrofert spojený s osobou premiéra Andreje Babiše. Naopak s podobnou praxí by pravděpodobně měla problém Evropská unie.

Nejen, že by se výrazně snížilo spektrum potravin, které by si Češi mohli koupit, a řada dnes běžně dostupného zboží by nadobro zmizela z regálů, návrh by ale narušil obchodní vztahy a snížilo by se zboží z dovozu, což by bylo trnem v oku Unie.