Pospíšil chce kandidovat, v kauze Dozimetr hodlá vypovídat na policii

Seznam Zprávy zveřejnily na konci června rozhovor s obviněným podnikatelem Pavlem Dovhomiljou, který podle serveru řekl, že Pospíšil společně s obviněným bývalým primátorovým náměstkem Petrem Hlubučkem (dříve STAN) stáli u zrodu organizované skupiny. Pospíšil spojení s kauzou Dozimetr odmítá, na kandidátce pro komunální volby zůstane. Nyní je Pospíšil pražským zastupitelem a členem několika magistrátních komisí.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v DPP tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat úplatky.

"Po debatě se straníky, členy pražského vedení TOP 09 a koaličními partnery, kteří mi všichni vyjádřili plnou podporu, jsem se rozhodl zůstat na kandidátce pro letošní komunální volby. Domnívám se, že odstoupení by bylo vnímáno jako přiznání viny - a tu já absolutně odmítám," sdělil dnes Pospíšil na twitteru.

Po zveřejnění rozhovoru s Dovhomiljou vyzvali Pospíšila k rezignaci na všechny funkce na magistrátu pražští zastupitelé Pirátů. Jako důvod uvedli s odvoláním na Seznam Zprávy jeho spojení s obviněným podnikatelem Michalem Redlem. Mluvčí TOP 09 Jan Kocourek tehdy ČTK sdělil, že kdyby se Pospíšilovo jméno objevilo v souvislosti s činností orgánů činných v trestním řízení či kdyby vyšly najevo přímé kontakty s obviněnými, musel by politickou odpovědnost vyvodit.

V médiích se již dříve objevily informace, že s Redlem spolupracoval dnes již bývalý Pospíšilův poradce a volební manažer TOP 09 Jiří Fremr. Ten po vypuknutí kauzy stranu opustil a předsednictvo vyzvalo Pospíšila k ukončení veškerých kontaktů s ním. Šéfka TOP 09 v rozhovoru pro Lidovky.cz na začátku července řekla, že na Pospíšilově místě by vyvodila zodpovědnost minimálně v té míře, že by už nekandidovala. Pospíšil dnes kandidaturu potvrdil.

"S kauzou Dozimetr nemám nic společného. Nejsem podezřelý, natož obviněný. A všechny mé schůzky a kontakty s hnutím STAN měly politický charakter daný tím, že jsme s hnutím společně kandidovali jak do Evropského parlamentu, tak na magistrát," uvedl dnes na twitteru. Míní, že součástí politického boje je i to, jak byla jeho role v kauze některými médii prezentována. "I proto jsem osobně kontaktoval orgány činné v trestném řízení a ze své iniciativy půjdu vypovídat - respektive vyvrátit tvrzení prezentovaná v některých médiích. Pevně věřím, že bude kauza nezávisle prošetřena a že všichni, kdo jsou do ní skutečně zapleteni, budou odhaleni," uzavřel.

Kauza kolem ovlivňování zakázek DPP se dostala na veřejnost v polovině června po policejním zásahu, při kterém kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu prohledali mimo jiné prostory na pražském magistrátu včetně Hlubučkovy kanceláře či v budovách dopravního podniku a Všeobecné zdravotní pojišťovny a obvinili více než desítku lidí.