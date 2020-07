Praha bude kvůli koronaviru šetřit, oznámil Hřib. V diskuzi kritizoval Babišovu vládu

Vedení města očekává kvůli opatřením proti pandemii covidu-19 propad 12 až 15 miliard korun.

"Teď v pondělí jde na radu tisk, kterým by se vlastně měly udělat rozpočtové úpravy a úspory ve výši 614 milionů korun. Primárně se tedy jedná o oblast dopravy a majetku, kde se bude šetřit právě na běžných výdajích," řekl Hřib.

O investicích se vedení Prahy bude podle Hřiba bavit až v září. Případné škrty odmítl europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil Pospíšil. "My podpoříme veškeré návrhy na šetření, jediné, kde nechceme šetřit, jsou investice. Není možné, abychom podvázali investice města, zvláště v oblasti dopravní infrastruktury a školství. Investice, kdybychom zarazily, tak by to vedlo k další hospodářské recesi," řekl Pospíšil.

Primátor v diskusi také kritizoval postup vlády. Podle Hřiba je potřeba, aby peníze dostaly nejen obce, ale také kraje. Obce dostanou od vlády 1250 korun na obyvatele. Praha proto navrhne legislativní úpravu, aby kraje dostaly 500 korun na obyvatele. "Potřebujeme, aby vláda kraje podpořila," řekl Hřib.

Magistrát již v podpoře podnikatelům odpouští restauratérům nájem za restaurační předzahrádky, hoteliérům poplatek z pobytu a obchodníci mohou zdarma využít zábor veřejného prostranství pro vystavení zboží. Podnikatelům také město odložilo splátky nájmů nebo odpustilo penále z prodlení jeho platby. Praha zavedla také svůj program COVID Praha a vložila do něj 600 milionů korun, které slouží jako záruka pro půjčky podnikatelům.