Prezident Zeman jmenoval z nemocnice dalších 15 soudců

Zeman je od 10. října v nemocnici kvůli komplikacím provázejícím jeho chronické onemocnění. Po pobytu na jednotce intenzivní péče se jeho stav zlepšil a v pondělí se prezident přesunul na lůžko dlouhodobé péče. První sadu jmenovacích dekretů podepsal 11. listopadu.

Soudcovská unie dříve v souvislosti s hospitalizací vyjádřila obavy spojené s tím, že by se jmenování nových soudců nestihlo do konce letošního roku. V takovém případě by totiž kandidáti zřejmě museli znovu procházet výběrem. Ministerstvo spravedlnosti k tomu tehdy uvedlo, že obavy Soudcovské unie nesdílí. Podle informací úřadu má Zeman v plánu jmenovat všech 50 navržených soudců.

Podle ústavy jmenuje soudce prezident republiky a soudce se funkce ujímá složením slibu do prezidentových rukou. Forma složení slibu není předepsaná. Není tak zřejmé, zda nováčci budou skládat slib například na zámku v Lánech po Zemanově propuštění z nemocnice.

Benešová nominovala na funkce soudců obecných soudů 28 žen a 22 mužů. Nejvíce nováčků - 17 - mají získat obvodní soudy v hlavním městě, jedna další kandidátka pak míří k pražskému městskému soudu. K soudům spadajícím pod středočeský krajský soud a pod Krajský soud v Ostravě má přibýt po osmi soudcích. Čtyři posily jsou určené pro okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, po třech nováčcích mají získat soudy pod Krajským soudem v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni a Brně.