Projev Grety Thunbergové? Šílené, magořina, odporné, zní z Česka. Jdi do ha*zlu, vzkázal Topolánek

„To je všechno špatně. Neměla bych tu být, měla bych být ve škole, na druhé straně oceánu," řekla během své předem připravené řeči na klimatickém summitu mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. „Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství," dodala třesoucím se hlasem. Mladí lidé ale podle ní již začínají „rozumět zradě" politiků. „Jestliže nás necháte na holičkách, nikdy vám to neodpustíme," vzkázala světovým vůdcům. „Změna ale přichází, ať se vám to líbí, nebo ne," dodala.

„Všichni jsou dnes zděšeni šíleným projevem nezletilé, nemocné Gréty v OSN. Já se více než této dětské oběti zelené lobby děsím politiků, kteří jí dávají prostor při summitech, berou vážně její apokalyptické vize a mění podle ní politiku. To jsou ti skuteční, nebezpeční šílenci!“ posteskl si ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

„Pamatuji si v OSN mnoho projevů zástupců hnusných diktatur a zrůd, které podporovaly mezinárodní terorismus a vraždění. Nikdy jsem ale po těch projevech neslyšel nikoho z @ODScz takhle vyvádět. To vás tahle dívka děsí víc než oni? Pokud vidíte hlavního nepřítele v ní, je to zlé,“ podivuje se jeho slovům šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Další díl v nechutné operetě zneužívání mentálně nemocného dítěte. Odporné. Ekofanatici STYĎTE SE!!!“ zuří po Grétině projevu poslanec Lubomír Volný.

Velmi kritický je i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. „Mám takový pocit, že kdyby Greta řekla jděte blbečkové s skákejte po hlavě z mostu tak půjdou a budou skákat. Svět se zbláznil a zdravý rozum si vzal asi dovolenou. Paradoxem všeho je, že tleskají především ti, kteří mají máslo na hlavě,“ posteskl si na sociálních sítích.

„Viděl jsem hodně veřejných projevů, ale toto v podání švédské školačky Grety ještě ne... Jde z toho mráz po zádech, nikoliv z obsahu, ale z formy, normálně mi je té slečny líto. Vidět by to měl každý, kdo uvěřil fenoménu Greta,“ přidal se sociální demokrat Michal Hašek.

„Toto je dost dobré. Myslím, že všichni, kteří si toto poslechli a ještě tomu zatleskali jsou zralí na Bohnice. Postižený chudák čte připravený projev, trošku si pobrečí (jak přimět autistu plakat - to musela být šichta) a všechna média to budou dávat do hlavních zpráv. Řeknu Vám upřímně - zlatá komunistická propaganda. To bylo alespoň trošičku uvěřitelné. Toto už je jenom absolutní magořina,“ drsně komentuje projev Gréty někdejší ministr vnitra Martin Pecina.

„'Neměla bych tu být, měla bych být ve škole.. Jak jste mohli? Ukradli jste mi sny a dětství.. Jsme na počátku masového vyhynutí... Jak se opovažujete?' Zda je Greta při smyslech, víme už dlouho. Otázkou však je, zda jsou při smyslech ti, kdo ji tleskají a považují za orakulum,." rýpnul si politik a publicista Roman Joch.

„Je to velmi smutná podívaná. Ubohá oběť manipulací zla převlečeného za světlo. Nejhorší jsou ale ti, kteří ji pokrytecky poslouchají, freneticky jí tleskají a vyhlašují závazky. Jiří Ovčáček

„'You have stolen my dreams and my childhood with your empty words,' křičí s planoucíma očima spasitelka Greta na vyděšené, provinilé politiky. 'O čem sním, když náhodou spím,' vlezle a stejně mesiášsky tluče do hlavy důchodcům Andrej. Taky mám sen. Aby šli oba do hajzlu,“ napsal na twitteru expremiér Mirek Topolánek.

„Mně je jí v zásadě líto. Vyvolává ale velmi riskantní a těžce vratné nálady u mladých a pocity provinění u těch starších. Je nástrojem lidí, kteří chtějí změnit, restartovat svět. Ohne sranda. Už vlastně vůbec nejde o klima,“ dodal.

Našli se ale i tací, kteří Grétu a její snahu podporují. „Moji vnuci Gretě rozumějí. Já jí taky rozumím,“ říká někdejší europoslanec Jaromír Štětina.