Putin nepoužije jaderné zbraně, platí na něj jen síla, konstatoval Fiala

"Ta pravděpodobnost, že by to někdo použil, ta je minimální. I Vladimir Putin ví, že by to byl konec pro Rusko," uvedl Fiala k možnosti použití jaderných zbraní v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině. Putin před týdnem nařídil uvést jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. Podle Fialy tím chce ruský prezident pouze znejistit, zneklidnit a rozdělit společnosti demokratického Západu. "Že by to mohl opravdu použít, to nehrozí," uvedl premiér.

Jedinou možnou odpovědí je podle ministerského předsedy rozhodný, jasný a pevný postoj Západu proti ruské rozpínavosti. Putin se nikdy netajil ambicí rozšířit ruskou říši do hranic bývalého Sovětského svazu a dělá pro to všechno, což si málokdo chtěl na Západě přiznat, podotkl Fiala. Protože odezva na ruskou anexi ukrajinského Krymu před osmi lety byla slabá, pro imperiální diktátorské velmoci jakákoli slabost znamená povzbuzení jít dál. "Chrání nás jedině síla a odhodlání tu sílu použít. Tomu rozumí lidé jako Vladimir Putin," dodal Fiala

Ruská válka na Ukrajině bude mít podle premiéra pro Česko dopady na ekonomiku, státní rozpočet a životní úroveň. "Budeme muset se společně snažit to překonat," řekl Fiala. Podle něj není zřejmé, jak dlouho rusko-ukrajinská válka potrvá a zda Rusko nezastaví nakonec dodávky plynu. I když Česko není závislé na přímých ruských dodávkách v oblasti energie a obchodní výměna s Ruskem je nízká, růst cen energií a nejistota světových trhů na ČR mít vliv letos bude, uvedl Fiala. Podle něj to ale může být příští rok lepší.