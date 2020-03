Senát kvůli koronaviru zpřísnil pravidla pro novináře

"Přístup novinářů na jednání orgánů Senátu bude v tuto chvíli umožněn pouze na základě včasné jednorázové akreditace pro konkrétní událost, kterou potvrdí tisková tajemnice Senátu či pověřený pracovník Kanceláře Senátu," uvedla Nguyen.

Média mají podle tiskové tajemnice do sídla horní komory parlamentu vysílat jen pracovníky, "kteří nebyli vystaveni rizikovým faktorům, které zvyšují možnost vzniku a rozšíření onemocnění" způsobeného koronavirem. Měla by také do Senátu vysílat jen nezbytný počet svých pracovníků, podotkla Nguyen.

Novináři by se podle ní do Senátu měli dostavit s dostatečným předstihem před začátkem akce, na kterou budou akreditováni, nejlépe s půlhodinovým předstihem. "S ohledem na aktuální vývoj situace mohou být u vstupu uplatněna další preventivně bezpečnostní opatření, která mohou na recepcích způsobit delší časové prodlevy při odbavování návštěvníků Senátu," dodala tisková tajemnice.

Senát s platností ode dneška už zrušil všechny akce pro veřejnost jako prevenci proti šíření koronaviru. Zrušení se týká veškerých akcí pro veřejnost, kterými jsou konference, semináře, besedy nebo vernisáže. Přístup veřejnosti na jednání senátních výborů a schůzi horní komory byl omezen. Uzavřeno je také Informační centrum Senátu. Podobná opatření přijala i Sněmovna.