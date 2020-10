Senát rozhodne o nových zákonech kvůli koronaviru

Sněmovna o pobytu až 300 vojenských lékařů z ostatních zemí NATO a EU, kteří by se podíleli na zvládání epidemie koronaviru v Česku, rozhodla v úterý. Působení armádních lékařů a zdravotníků zatím nabídly po české žádosti Spojené státy, a to 28 příslušníků Národních gard Texasu a Nebrasky.

Souhlas senátorů by mohla získat většina zákonných opatření, která minulý týden ve stavu legislativní nouze schválila dolní komora. Výjimkou zřejmě bude zákon o příspěvku 500 korun denně pro podnikatele, kteří museli omezit nebo přerušit činnost v důsledku vládních opatření proti šíření nemoci covid-19.

Výplata příspěvku, který je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, bude mít podobně jako na jaře negativní dopad na daňové příjmy krajů a obcí. Sněmovna jim to odmítla kompenzovat, což dříve v případě obcí schválila. Senátoři STAN chtějí zvýšit příspěvek pro obce z 1250 na 1900 korun a pro kraje chtějí prosadit příspěvek 800 korun na obyvatele. Senátní hospodářský výbor navrhl pouze to, aby kraje obdržely od státu příspěvek 400 Kč na obyvatele.

Senátoři budou rozhodovat také o ošetřovném ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu, které má stát vyplácet rodičům dětí do deseti let věku po dobu uzavření škol kvůli epidemii. Další návrh má zajistit, že příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě budou lidem vypláceny nejméně do konce roku automaticky v dosavadní výši.

Vláda chce také odložit elektronickou evidenci tržeb až do konce roku 2022 a ulevit pořadatelům zrušených kulturních akcí, kteří budou moci odložit až na podzim 2022 vrácení uhrazeného vstupného. Sněmovna schválila také prodloužení poskytování záruk podnikatelům z programu COVID III nejméně do poloviny příštího roku, zmírnění některých pravidel insolvencí a exekucí nebo dvouleté prodloužení podmínek pro investiční pobídky.

Horní komora se sejde v dvoutřetinovém složení. Senátoři, kteří byli letos zvoleni, se budu moci mandátu ujmout až 11. listopadu.