Senát schválil konec povinného přimíchávání biosložky do paliv a odklad zákazu provozu starých kotlů

Jde o soubor návrhů, kterými vláda reagovala na rostoucí ceny pohonných hmot z posledních měsíců. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Novela počítá i s dvouletým odkladem termínu zákazu provozu starých neekologických kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024.

Předlohu horní komora schválila hlasy 42 z 50 přítomných senátorů, proti byl jeden. Senát nehlasoval o navržené úpravě svého hospodářského výboru o zpřesnění povinnosti dodavatelů pohonných hmot zajistit snížení emisí skleníkových plynů. Výbor chtěl, aby se vztahovala na daňové území České republiky.

Konec povinného přimíchávání biosložky do nafty povede podle dřívějšího vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjura (ODS) k jejímu zlevnění o 1,50 Kč až dvě koruny za litr. Přimíchávání zůstane dobrovolné. Kromě toho Parlament již dříve schválil vládní návrh na dočasné snížení spotřební daně u benzinu a nafty o 1,50 Kč na litr. Od zrušení povinného přimíchávání si vláda slibuje kromě jiného, že dodavatelům pohonných hmot ubude administrativa s vykazováním, že povinnost plní.

Další změnou, se kterou předloha přichází, je částečné zrušení silniční daně pro vybraný okruh vozidel. Daň se platí za vozidla sloužící k podnikání. Ruší se pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta do 12 tun. Zároveň se snižuje sazba daně pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, a to na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun.

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda.

Senát schválil odklad zákazu provozu starých kotlů v domech o dva roky

Staré neekologické kotle na uhlí budou moci lidé používat v domácnostech ještě další více než dva roky. Senát dnes schválil odklad jejich zákazu na září 2024 ve vládní novele, která také ruší povinné přimíchání biosložek do pohonných hmot a omezuje okruh vozidel podléhajících silniční dani. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Současný zákon předpokládá výměnu starých kotlů na pevná paliva, která slouží jako zdroj ústředního vytápění, do konce letošního července. Netýká se kotlů pro přímé vytápění v místnostech. Odklad se týká stacionárních zdrojů ústředního vytápění o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci.

Vláda odklad zdůvodnila mimo jiné tím, že na trhu existuje omezený počet montážních společností, a možným nedostatkem kotlů, které mají být nově instalovány. Situace se může podle důvodové zprávy zhoršit i například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu.

"Uvedené důvody by při zachování stávajícího stavu mohly znamenat zvýšené riziko nesplnění zákonné povinnosti ve stanoveném termínu, a to u značného množství provozovatelů, mezi něž patří řada nízkopříjmových domácností," stojí ve zdůvodnění. Podle odhadů zbývá vyměnit ještě kolem 200.000 starých neekologických kotlů.

"Posun je vhodný také vzhledem k nejasné situaci ohledně budoucí dostupnosti a ceně zemního plynu," píše se v důvodové zprávě. Výrazné zvýšení cen energií v poslední době může majitele nemovitostí podle vlády přimět k vyšší ochotě investovat do celkových úprav ke snížení energetických nároků budov.