Senátory bude v druhém kole možné z auta volit na 44 místech

V krajských volbách a prvním kole senátních voleb mohli lidé hlasovat na 78 stanovištích, která byla v každém okrese. Senátní volby se ale konají jen zhruba ve třetině republiky včetně tří pražských senátních obvodů. V hlavním městě budou k dispozici znovu dvě stanoviště.

Například v Karlovarském a Ústeckém kraji bude v provozu jen jedno stanoviště. Naopak ve středních Čechách jich bude devět. Stanoviště budou otevřena v době od 07:00 do 15:00, stejně jako před týdnem. Šanci hlasovat z auta mají i ti voliči s koronavirem, kteří se do karantény dostali od minulé středy.

Voliči v karanténě, kteří budou chtít hlasovat doma, by měli do čtvrtečních 20:00 požádat krajský úřad o hlasování do speciální přenosné volební schránky. Ve čtvrtek a v pátek bude možné volit v sociálních zařízeních, která budou kvůli koronaviru uzavřena a budou patřit bydlištěm do některého z 26 senátních obvodů, kde se zkraje víkendu bude hlasovat.

Minulý týden nejvíce voličů s koronavirem vybíralo senátory v Praze 1 (139), v Uherském Hradišti (135) a v Brně (130), nejméně v Rychnově nad Kněžnou (16), ve Znojmě a v Karviné (po 18).