ANO by v březnu vyhrálo volby. Ze Sněmovny by vypadly dvě vládní strany

ANO by následovaly dvě vládní strany s dvouciferným ziskem. ODS by získala 14 procent, Piráty by volilo 10,5 procenta voličů. Do poslaneckých lavic by usedli také kandidáti hnutí SPD (7 %) a Starostové a nezávislí (6 %).

"TOP 09 by se poprvé od dubna 2023 ocitla mimo Poslaneckou sněmovnu. Hnutí STAN si neudrželo únorovou vyšší podporu. ODS nadále posiluje na úkor svých koaličních partnerů. SPD ztrácí zejména ve prospěch PRO 2022 a Trikolory. ANO si udržuje stabilní voličskou podporu," uvedla agentura k modelu.

"V březnových údajích je patrná únava voličů ze sněmovních stran, která se projevuje relativně vyšší podporou stran mimo Poslaneckou sněmovnu. Nárůst podpory zaznamenaly KSČM, PRO 2022, Přísaha, Zelení i Trikolora. Patrně půjde též o důsledek začínající kampaně před volbami do Evropského parlamentu," dodala.

V březnu mírně vzrostla ochota občanů zúčastnit se voleb, činí 62 a půl procenta.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před třemi lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.