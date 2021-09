Stomici by mohli mít stejné parkovací možnosti jako tělesně postižení

Novela by se týkala osob, které mají ze zákona nárok na tzv. Stoma kartu. Karta osobám se stomickým postižením podle senátorů neposkytuje žádný nárok na dávky nebo příspěvky, pouze zajišťuje možnost urgentního vyhledání toalety.

Stomici by podle předlohy měli získat právo využít parkovací stání vyhrazené pro osoby se zdravotním postižením nebo zastavit vozidlo na zákazu stání. Využít by ho měli v situacích, když by museli řešit výměnu stomického pytlíku, případně znečištění jeho okolí.

"Podobně jako je řidičům zapovězena manipulace s telefonním přístrojem nebo jiným hovorovým či záznamovým zařízením za jízdy z důvodu snížení koncentrace, výše uvedená situace je z tohoto pohledu ještě nebezpečnější a je tedy žádoucí, aby tato situace trvala pokud možno co nejkratší dobu," uvedli senátoři.

V Česku podle tvůrců novely žije přibližně 8000 lidí se stomií, z toho dva až tři tisíce lidí s trvalým stomickým postižením.