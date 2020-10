Tomáš Fiala (za ODS) míní, že volit přišlo méně lidí kvůli viru

Fiala, ředitel strakonické nemocnice, zvítězil nad Peterkou o 45 hlasů. Druhého kola voleb se na Strakonicku zúčastnilo 15 procent voličů. "Byl to docela stresíček. Jsem potěšen. Byl to čestný souboj mezi mnou a Lubošem Peterkou, který je slušný člověk, jsme přátelé," řekl Fiala.

Míní, že k volbám přišlo méně lidí hlavně kvůli horšící se epidemii koronaviru. "Je veřejná nechuť k vládním opatřením, proto přišlo méně voličů a méně voličů mě volilo. Spektrum voličů se změnilo také kvůli karanténám, izolacím a některým uzavřeným ústavům. Navíc kolegovi Peterkovi zafungovala stranická disciplína, podpořili ho někteří kolegové z prvního kola," řekl Fiala. Peterku doporučil do druhého kola třeba dosavadní senátor Karel Kratochvíle (ČSSD).

Fiala je podle svých slov celoživotní Prácheňák. Pracuje 18 let jako ředitel strakonické nemocnice. Chce se v Senátu věnovat vzdělávání lékařů, úhradám zdravotních pojišťoven, existenci regionálních nemocnic a rozvoji regionu. "To, co dělám 18 let pro nemocnici, bych rád dělal i pro region. Vážím si podpory Prácheňáků a Pošumaváků, kteří zhodnotili mé dlouholeté působení ve zdravotnictví," řekl Fiala. Vítězství oslavil šampaňským ve společenské místnosti strakonické nemocnice, která je v oddělené budově.

Luboš Peterka, starosta městysu Radomyšl, ČTK řekl, že rozhodně není zklamaný. "Je to o pár hlasů, nicméně je to vítězství Tomáše Fialy. Jsem přesvědčen, že bude dobrým senátorem. Obrovské poděkování všem voličů a celému mému týmu. Byly to téměř čtyři měsíce intenzivní kampaně, součástí toho je poznávání celého regionu, což byla obrovská zkušenost pro moji práci, tak životní," řekl Peterka. V komunální politice se pohybuje 18 let. Předsedá i Spolku pro obnovu venkova.

Fiala získal 50,13 procenta hlasů, Peterka 49,86. V prvním kole o hlasy usilovalo 11 kandidátů, Fiala v něm získal 27,84 procenta hlasů, Peterka 15,01 procenta hlasů. Dosavadní senátor Karel Kratochvíle (ČSSD) v 1. kole neuspěl a dále bude pracovat jako ředitel Zemského hřebčince v Písku.