Trikolóra nasadí do boje o senátní křeslo Nováka, Zelení zvažují Šabatovou

Aktualizováno 17:51 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Advokát Richard Novák bude kandidátem Trikolóry do Senátu za volební obvod číslo 60 v Brně. Novák to dnes řekl ČTK. Za Zelené bude možná kandidovat bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Uvedl to deník Mladá fronta Dnes. Šabatová ani Zelení to ČTK zatím nepotvrdili. Volby se uskuteční spolu s krajskými volbami v říjnu. Mezi další kandidáty ve stejném obvodě patří například bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus (ODS), poslanec a bývalý rektor VUT Karel Rais (ANO) nebo ortoped Tomáš Tomáš (KDU-ČSL).