ÚVN zodpovědně a s naléhavostí posuzuje žádost Senátu o informace k Zemanovi

"V pátek ÚVN obdržela žádost předsedy Senátu České republiky a řeší ji se vší zodpovědností a naléhavostí," napsala mluvčí. Neupřesnila, kdy nemocnice na žádost odpoví.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se s žádostí na ÚVN obrátil z pověření vedení horní komory poté, co Kancelář prezidenta republiky na obdobnou žádost do pátku nereagovala. Důvodem žádosti jsou nejasnosti kolem zdravotního stavu Zemana, který byl v neděli po třech týdnech opětovně hospitalizován. Důvodem jsou komplikace provázející jeho chronické onemocnění, uvedl v neděli Zemanův ošetřující lékař a ředitel ÚVN Miroslav Zavoral. Přesnou diagnózu prezidenta médiím nesdělil, neboť k tomu nemá jeho souhlas. Zeman byl převezen na oddělení intenzivní medicíny.

Senátoři po nemocnici nechtějí, aby prozradila jakékoli lékařské tajemství. Chtějí ale pro případné další kroky vědět, jak to s prezidentem vypadá v současnosti a jaká je prognóza z hlediska fungování jako hlavy státu. Informace jsou podstatné pro případné jednání o přenesení prezidentských pravomocí na další ústavní činitele po dobu Zemanovy indispozice. Tento krok by byl možný jen se souhlasem obou parlamentních komor. Sněmovně v předvolebním složení končí mandát příští týden a v povolebním složení se dolní komora sejde 8. listopadu. Po jejím ustavujícím zasedání má dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) předat prezidentovi demisi nynější vlády. Do té doby podle senátorů prezident není nijak potřebný ani při povolebních vyjednáváních o sestavení nového kabinetu.

Vystrčil se v pátek rovněž pozastavil nad přístupem prezidentské kanceláře. "Nejsem si jistý, že všechny kroky, které jsou učiněny Kanceláří prezidenta republiky, jsou s panem prezidentem konzultovány a že s nimi se všemi souhlasil," uvedl předseda Senátu. "Jak jsem já měl příležitost poznat pana prezidenta, tak jsem přesvědčen, že minimálně některé věci by neschválil," dodal. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář poté ČTK v reakci napsal, že se k situaci vyjádří začátkem příštího týdne po dohodě se Zemanovou rodinou.

Místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostů mimo jiné uvedl, že představitelé prezidentské kanceláře sdělují minimálně v posledních týdnech "nepřesné informace, mlžení a polopravdy, někdy i jasné nepravdy". Například podle mluvčího Hradu prezident tento týden jedl meruňkové knedlíky nebo vinnou klobásu. Nemocnice uvedla, že nemůže nést zodpovědnost za vyjádření jiných subjektů, které se týkají zdravotního stavu prezidenta. Nejasnosti a protichůdná vyjádření jsou spojena i s oznámením dosavadního předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), který Zemana na uzavřeném oddělení nemocnice navštívil kvůli podpisu rozhodnutí o svolání nové Sněmovny. O pravosti podpisu panují pochybnosti, věc šetří policie.