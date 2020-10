V Jihočeském a Zlínském kraji podepsány koaliční smlouvy

Zástupci stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a hnutí Jihočeši dnes v jižních Čechách podepsali koaliční smlouvu. V 55členném zastupitelstvu budou mít 29 mandátů. Hejtmanem by se měl stát lídr ODS Martin Kuba. Placených pozic uvolněných radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období.

Kdy se sejde ustavující zastupitelstvo, není jasné, protože krajský soud eviduje žalobu na platnost voleb. "Na jednání krizového štábu jsme dostali informaci od ředitele krajského úřadu, že nějaká stížnost na krajském soudě leží, ale žádnou oficiální zprávu jsem neviděl," řekl Kuba. Mluvčí krajského soudu Ivana Vobejdová dnes ČTK řekla, že žádná stížnost na soud zatím nedorazila. Pokud stížnost nepřijde, mělo by se ustavující zastupitelstvo sejít 29. října, zřejmě distančně.

"Hlavní cíl koalice je definován tím, co se teď venku děje. V téhle chvíli musíme všichni napnout maximálně síly k tomu, abychom v Jihočeském kraji zvládli to, co se na nás valí, abychom to zvládli v nemocnicích, abychom měli dost lůžek pro Jihočechy, kteří je budou potřebovat. Abychom na to byli připraveni v sociálních službách. Na to jsme teď napřímili všechnu naši sílu. Zatím ignorujeme rozdělování pozic, komisí nebo výborů, protože to jsou všechno podřadné věci. Vážím si toho, že koalice vnímá jako jasnou prioritu ochránit Jihočechy v době pandemie," řekl ČTK Kuba. Koaliční smlouvu dnes podepsali politici v ochranných rukavicích.

V radě by měla mít ODS i s hejtmanem tři místa, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09, Jihočeši dvě. Placených pozic radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období. V placených pozicích radních budou vedle Kuby Lucie Kozlová (ODS), František Talíř z KDU-ČSL, Antonín Krák z ČSSD, Pavel Klíma z TOP 09 a Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012. Zbylými členy rady by se měli stát za ODS Tomáš Hajdušek, za ČSSD Miroslav Joch a Olga Bastlová, Jan Bartošek z KDU-ČSL a Jiří Fišer za hnutí Jihočeši 2012.

Krajské finance by měly víc mířit do obcí a měst. Koalice založí krajský investiční fond, který bude podporovat školy, dopravní stavby, vodovody i nová sportoviště. V Budějovicích by mělo vzniknout zařízení pro pacienty s alzheimerem i Parkinsonovou chorobou, koalice zavede i systém, kdy budou moci lidé online sledovat, jak se připravují nové obchvaty měst a obcí.

Aktuální prioritou je koronavirus. "Nemůžeme si dovolit čekat tři neděle, až bude svolané zastupitelstvo. Je nutné řešit krizové řízení nemocnice. Je problém počet pozitivních testů a že se nákaza dostává mezi více a více seniorů, což bude znamenat, že se lůžka budou plnit. Nenaskakujme na řešení situací, že sem (na Výstaviště) navezeme 300 postelí a naskládáme na ně pacienty. Je třeba si představit, kdo se o ně bude starat, nemůže tady ležet babička, která je dušná, ta musí mít péči v nemocnici a na to musíme mít personál," řekl Kuba.

Volby v kraji vyhrálo ANO těsně před ODS. Oba subjekty mají po 12 mandátech z 55. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společně TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD s šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty.

Zlínskému kraji bude vládnout koalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD

Zástupci ANO, Pirátů, ODS a ČSSD ve Zlínském kraji dnes podepsali koaliční smlouvu. Hejtmanem by měl být Radim Holiš, krajský volební lídr ANO a starosta Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Koalice bude mít v krajském zastupitelstvu 24 z celkových 45 mandátů. V radě ANO obsadí tři křesla, další tři budou mít Piráti, dvě ODS a jedno ČSSD. Počet náměstků hejtmana vzroste z dosavadních tří na pět, řekl dnes novinářům Holiš.

Prvním náměstkyní hejtmana zodpovědnou za sociální a neziskový sektor, životní prostředí, zemědělství a venkov bude krajská volební jednička Pirátů Hana Ančincová. Druhým náměstkem starajícím se o dopravu bude Radek Doležel (ANO), třetím náměstkem zodpovídajícím za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch krajský volební lídr občanských demokratů Lubomír Traub. Křeslo čtvrté náměstkyně odpovědné za zdravotnictví obsadí krajská volební jednička ČSSD Olga Sehnalová. Pátým náměstkem bude David Vychytil (ANO), na starosti má mít finance, majetek a rozvoj podnikání.

Radním pro digitalizaci, sport a mládež bude Jiří Jaroš (Piráti), radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová (Piráti) a radním pro investice a dotace Zbyněk Fojtíček (ODS). Podle koaliční smlouvy bude mít krajské zastupitelstvo 11 výborů, dosud jich bylo 13. Třem by měli předsedat zástupci Pirátů, třem ODS, dvěma ANO a dalším dvěma ČSSD. Vznikající koalice zrušila výbor výstavby nové Baťovy nemocnice a výbor vnějších vztahů. Kontrolní výbor nabídne opozici. "Počet členů jednotlivých výborů klesne z 11 lidí na devět," řekl Holiš.

Do opozice míří KDU-ČSL, STAN, SPD a koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých. V minulých čtyřech letech tvořili koalici ve Zlínském kraji lidovci, ANO, STAN a ODS. Kvůli chystané výstavbě krajské nemocnice ve Zlíně však byla ke konci volebního období koalice rozštěpená. Právě názor na nemocnici, jejíž vznik v květnu schválilo krajské zastupitelstvo, je stěžejním tématem, které ANO, Piráty, ODS a ČSSD ve Zlínském kraji spojuje. Za současných podmínek ji odmítají.

Hnutí ANO volby v kraji vyhrálo se ziskem 19,08 procenta hlasů, druzí lidovci měli 18,62 procenta. Oba subjekty mají v zastupitelstvu po devíti mandátech. Třetí Piráti budou mít šest zastupitelů, stejně jako STAN. Na pátém místě skončila ODS s pěti zastupiteli, šestá ČSSD se čtyřmi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se třemi zastupiteli, stejně jich má koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých, která byla osmá.