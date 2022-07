Vláda by měla podle Havlíčka motivovat ekonomický sektor k šetření energiemi

— Autor: ČTK

Vláda by měla motivovat ekonomický sektor k šetření energiemi a připravit programy, které by k tomu dopomohly. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Kabinet Spolu a Pirátů se STAN by podle něj měl reflektovat doporučení Evropské komise (EK).