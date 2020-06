Vláda schválila miliardu pro podnikatele v kultuře

Devět set milionů korun z peněz pro podnikatele v kultuře bude určeno na dotace a 100 milionů korun půjde na poukázky určené těm, kdo si najmou firmu působící v kreativním odvětví.

Program předložený společně ministry kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) a průmyslu má pomoci těm kulturním subjektům, které v kultuře podnikají a dosavadní pomoc resortu kultury pro ně nebyla určena. Program zahrnuje zmíněné dva balíčky. "Větší balíček jsou dotace, které by se rozdělovaly festivalům, soukromým divadlům, klubům, typu podniků, které jsou dneska poměrně stále ohrožené," řekl Zaorálek.

Pokud tito podnikatelé prokážou náklady, mohou dostat proplaceno až 50 procent do výše pěti milionů korun. Při přípravě programu se počítalo až s proplacením 70 procent nákladů, Zaorálek ale dnes před jednáním vlády uvedl, že konečná suma je výsledkem jednání s ministerstvem financí. Odráží podle něj také snahu o to, aby forma pomoci byla v určité rovnováze vůči tomu, jak se pomáhá ostatním segmentům ekonomiky. O dotaci budou moct žádat pořadatelé akcí, které se měly odehrát, ale neuskutečnily se, mezi 10. březnem a 31. srpnem.

Druhý balík jsou podle Zaorálka takzvané kreativní poukázky. Budou dva typy, jedny na 250.000 korun pro ty, kteří si najmou třeba designovou firmu či jinou kreativní společnost, jež má běžnému podnikání dodat přidanou hodnotu. Poukázka na 150.000 korun by pak měla být určena spíše pro kulturní služby.

Dotace poskytnutá ministerstvem průmyslu a obchodu má pokrýt 50 procent ceny realizované a uhrazené zakázky podle přihlášeného návrhu projektu. První typ kreativních voucherů bude zaměřen na produktový design, průmyslový design a řemesla - jeho hodnota bude maximálně 250.000 korun. Druhý má směřovat na ostatní kreativní odvětví - design nábytku, design služeb, film a video, fotografii, grafický design, hudbu a zvuk, informační a komunikační technologie, kulturní dědictví, marketingové strategie či on-line marketing. Hodnota tohoto voucheru bude maximálně 150.000 korun.

Zaorálek uvedl, že vouchery by se mohly využívat nejen v současné době jako pomoc těm, koho zasáhla pandemie koronaviru, ale i v dlouhodobějším horizontu. Jak dlouho bude dnes schválený program trvat, neuvedl, záleží mimo jiné na tom, jaký bude mít ohlas.

Vláda už v dubnu schválila první záchranný balíček pro kulturu ve výši 1,07 miliardy korun. Byl určen především pro příspěvkové organizace ministerstva kultury a subjekty, které od ministerstva dostávají dotace. Majitelé některých soukromých divadel ale poté ministra Zaorálka kritizovali za to, že nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace.

Další miliarda korun by do kultury měla podle Zaorálka jít ještě letos formou investic. Na provoz příspěvkových organizací schází Zaorálkovi podle dnešního vyjádření do konce roku půl miliardy, další půl miliardu by chtěl směrovat k filmařům.

Podle opoziční TOP 09 se Zaorálek probudil s podporou podnikatelů v kultuře velmi pozdě. "Blíží se konec června a máme stále jenom záměr na podporu odvětví, což je jen malou náplastí pro divadla, muzea i galerie, která musela zničehonic zavřít a řada z nich patrně už ani neotevře. Navíc zatím nevíme, jak přesně bude program vypadat, proto bychom měli být obezřetní, aby se nakonec finanční injekce nedostala jen k hrstce vyvolených, podobně jako v případě půjček COVID," komentovala rozhodnutí vlády předsedkyně TOP 09 Markéta Pekadrová Adamová.