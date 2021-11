Vláda schválila návrh na jmenování 79 nových profesorů, seznam putuje na Hrad

Mezi 79 lidmi navrženými na profesory je 17 žen. Nejvíce kandidátů má jako obvykle Univerzita Karlova, a to 26. Jedenáct návrhů předložilo České vysoké učení technické v Praze, osm nových titulů navrhla Masarykova univerzita a pět Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Návrhy podalo i dalších 13 vysokých škol.

Zastoupeni jsou už tradičně především lékaři, kterých je tentokrát mezi navrženými asi šestina. Nový titul by měli získat mimo jiné zástupci technických, informatických, chemických, přírodovědných či uměleckých oborů, lingvisti, právníci nebo ekonomové.

Profesorem by se měl stát mimo jiné hudebník Vladislav Bláha, který jako první český kytarista odehrál recitál v Carnegie Hall v New Yorku. Do prestižního stánku, který je metou mnoha světových hudebníků, se dostal v roce 2014 při příležitosti 25. výročí sametové revoluce v Československu. V Česku Bláha působí na Konzervatoři Brno a Janáčkově akademii múzických umění.

Dalšími kandidáty na profesory jsou třeba přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Motol Alan Stolz či advokát Tomáš Gřivna, který u soudů zastupoval lobbistu Marka Dalíka nebo bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou.

Prezident Zeman na jaře 2015 odmítl podepsat jmenovací dekrety tří tehdy navržených kandidátů, což zdůvodnil jejich prohřešky z minulosti. Soud loni pravomocně rozhodl, že nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a historika umění Jiřího Fajta profesory nebylo v souladu se zákonem. Zeman pak neuspěl ani se svými kasačními stížnostmi u Nejvyššího správního soudu, ale své rozhodnutí zatím nezměnil. Třetí nejmenovaný, Jan Eichler z Vysoké školy ekonomické v Praze, vzal v roce 2016 žalobu na prezidenta zpět.

Od začátku kauzy se k Zemanovi dostalo několik seznamů kandidátů na profesorský titul, které schválila vláda. Nikoho dalšího neodmítl.