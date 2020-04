Vláda v úterý prozradí, jak se budou otevírat obchody a služby

"Vláda to v úterý rozhodne, přednese scénáře uvolňování. Počítá se s třemi vlnami, pokud tam nebudou nějaké komplikované, toxické segmenty. Jde o maloobchodní prodeje a služby," uvedl Havlíček. Mezi jednotlivými vlnami by podle Havlíčka mohly být týdenní či desetidenní odstupy. V prvních týdnech v květnu by mohlo být téměř vše otevřené, ale samozřejmě s ohledem na vývoj šíření koronaviru, dodal. Podnikatelé by se měli o otevření dozvědět s dvou až třídenní předstihem, řekl dále. Uvedl, že dohled nad dodržováním hygienických a dalších bezpečnostních pravidel bude tvrdý a jejich porušení bude sankcionováno.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že podnikatelům chybí jasný, postupný scénář, aby každý věděl, na čem bude. "Nejistota ubíjí," uvedl. Zároveň vyzval Havlíčka, aby vláda se svazem konzultovala zejména technické záležitosti související s možností otevřít obchody. Viceprezident Svaz průmyslu a dopravy Radek Špicar, který minulý týden vyzval vládu ke zveřejnění harmonogramu uvolňování do Velikonoc, upozornil na to, že jej stále nemá. Firmy musí mít čas, aby se na obnovení chodu připravily, řekl.

Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací ČR tento týden představily možný model otevírání obchodů. Do první vlny zahrnuly hobbymarkety, prodejny s materiálem pro modernizaci domácností či obchody s obuví. Ve druhé vlně plán počítá s otevřením elektro prodejen, knihkupectví, sportovních potřeb, obchodů s oděvy, prodejen nábytku s plochou do 200 metrů čtverečních. V závěrečné fázi by měla přijít řada na obchody s nábytkem a potřebami pro domácnost nad 200 metrů čtverečních a hračkářství.

Většina obchodů musí být kvůli vládním opatřením z důvodu zamezení šíření koronaviru od 14. března uzavřená. Výjimku mají například potraviny, lékárny, drogérie, optiky, trafiky, zverimexy, zahradnictví, květinářství, galanterie, od čtvrtka také prodejny jízdních kol, hobbymarkety a zámečnictví.