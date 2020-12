Vláda žádá o další prodloužení nouzového stavu, měl by trvat do 22. ledna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 22. ledna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ČTK sdělil, že žádost určenou poslancům dnes schválil kabinet. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 23. prosince.